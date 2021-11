Дуэт казахстанок попал в мировой рейтинг шоу The Voice

Выступление Куралай Мейрамбек и Алии Намиялиевой в казахстанском аналоге шоу «Голос» попало в мировой рейтинг Best of The Voice.

Девушки исполнили песню «Қай заман» певицы Мархабы Саби и вызвали массу восторженных комментариев от наставников проекта. Кроме того, выступление отмечено YouTube-каналом, где создатели собирают лучшие номера участников шоу The Voice со всего мира.

Девушки являются участницами команды Сакена Майгазиева. В итоге наставник сделал выбор в пользу Куралай Мейрамбек.

Источник: tengrinews.kz