Дубай предлагает фрилансерам визу на год

Власти Дубая вводят новую визу для иностранцев. Ее смогут получить фрилансеры, удаленные работники, предприниматели и владельцы бизнеса на год.

Виза позволит пользоваться всеми услугами: арендовать жилье, подключать телевидение и интернет, обучаться на курсах, в университетах и других образовательных учреждениях. Приезжать по ней можно будет в любое время и сколько угодно раз в году. Для оформления понадобится заплатить сбор 287 $, оформить страховку и доказать свою состоятельность.

Чтобы подать заявление на визу, нужно получать минимум 5000 $ в месяц. И подтвердить свой доход придется платежной ведомостью и выпиской из банка. Такие же условия действуют для предпринимателей и владельцев компаний.

Источник: 34travel.me