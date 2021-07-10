Дуа Липа снимется в кино

Дуа Липа присоединится к звездному актерскому составу проекта. В шпионском триллере она сыграет вместе с Брайаном Крэнстоном, Сэмюэлем Л.Джексоном, Генри Кэвиллом, Сэмом Рокуэллом, Брайсом Далласом Ховардом, Кэтрин О’Хара и Джоном Сина.

Картина, предположительно, станет началом франшизы, основанной на одноименном романе Элли Конвей. Она расскажет о величайшем в мире шпионе и искателе приключений по имени Аргайл. Сценарий напишет Джейсон Фач («Чудо-женщина», «Пэн: Путешествие в Нетландию»).





Дуа Липа выступит в проекте также в качестве композитора — она напишет оригинальную музыку для заглавного трека и партитуру. Продюсерами «Аргайла» станут Адам Болинг и Дэвид Рид. Производство фильма начнется в августе 2021 года в Европе.





Певица Дуа Липа впервые снимется в кино. Ее актерским дебютом станет фильм британского режиссера и продюсера Мэттью Вона («Звездная пыль», «Пипец») под названием «Аргайл» (Argylle).