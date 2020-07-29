«Друзья» стали самым популярным проектом HBO Max

Годы идут, а популярность сериала «Друзья» остается неизменной. WarnerMedia, владеющая сервисом HBO Max, объявила, что шоу стало самым популярным с момента запуска онлайн-платформы 27 мая этого года. Изначально планировалось, что в это же время выйдет специальный выпуск «Друзей», однако его съемки отложили из-за пандемии.

Следом за ним идет оригинальный проект сервиса — «Личная жизнь» с Анной Кендрик, лишь немного отстающий от лидера. На третьем же месте оказался сериал «Теория большого взрыва».

Помимо «неустаревающей классики», в топ-25 вошли оригинальные сериалы HBO Max: «Роковой патруль», «В поиске», «Достаточно близко», «Мультфильмы Looney Tunes» и другие проекты.

Конкретные цифры по просмотрам компанией не афишируются. Известно лишь, что за все время работы на сервис подписались 4 100 000 человек.

Источник: film.ru