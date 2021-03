Дрейк выпустил EP Scary Hours 2 и представил новый клип

Канадский рэпер Дрейк выпустил EP Scary Hours 2. Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Мини-альбом состоит из трех песен: Wants and Needs, записанной с Lil Baby, Lemon Pepper Freestyle с Риком Россом и What’s Next, на которую Дрейк представил клип. В нем он дрифтует по аэродрому на спорткаре и катается на джипе со снегоуборочным ковшом.

Артист сейчас готовит к выпуску альбом Certified Lover Boy. Он отметил, что точной даты выхода пока у пластинки нет, но она обязательно выйдет в скором времени.

Источник: daily.afisha.ru