Дрейк стал самым популярным исполнителем 2022 года.

Артист возглавляет список с тремя миллиардами прослушиваний на стримингах. За ним следуют YoungBoy Never Broke Again, Тейлор Свифт, Juice WRLD и The Weeknd.

Шестое место в чарте занял Канье Уэст, седьмое — Lil Durk, восьмое — Morgan Wallen, девятое — Эминем, десятое — Future.

Ранее, в 2021 году, Дрейк уже становился самым популярным исполнителем по версии Chart Data.

Источник: daily.afisha.ru