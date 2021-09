Экранизацию получила Way 2 Sexy — басовая интерпретация сингла 1991 года I’m Too Sexy британской поп-группы Right Said Fred.В видео полно отсылок к масскульту 90-х, а сам Дрейк перевоплощается в нем в Рэмбо, Майкла Джексона и участника Backstreet Boys. К нему присоединяются Future и Young Thug, которые звучат на фитах.Альбом Certified Lover Boy вышел 3 сентября. На нем 21 трек, включая коллабы с Jay Z, Future, Young Thug, Lil Baby, 21 Savage, Project Pat, Yebba, Giveon, Ty Dolla Sign, Lil Durk и Travis Scott.Источник: daily.afisha.ru