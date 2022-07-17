Drake, BTS, Ninety One, The Limba. 14 треков лета, которые стоит послушать

Что слушать этим летом? Собрали 14 классных летних трека этого года.







Зарубежные треки





Drake — Honestly, Nevermind





Летний альбом от Drake вышел без предупреждения. Даже на обложке Honestly, Nevermind не указано имя артиста. Однако, слушая песни альбома, так и хочется пританцовывать.





BTS — Proof





Первый альбом-антология, выпущенный южнокорейской группой BTS 10 июня 2022 года на лейбле Big Hit Music. Главный сингл альбома «Еще впереди» был выпущен в тот же день.





Cardi B, Kanye West & Lil Durk — Hot Shit





Трек был выпущен 1 июля 2022 года лейблом Atlantic Records. Cardi B отмечает, что Hot Shit старше WAP. На обложке песни певица отдает дань уважения рэперу Лил Ким.





Charlie Puth, Jung Kook — Left and Right





Оптимистичная поп-песня посвящена воспоминаниям прошлой любви. Сопровождающее музыкальное видео показывает, как Чарли и Чонгук посещают кабинет психотерапевта, чтобы справиться со своей любовной тоской.





Wiz Khalifa — Bad Ass Bitches





Wiz Khalifa выпустил очередной трек, который уже играет в ночных клубах. Саундпродюсерами сингла стали Bankroll Got It и Hitmaka.





Gorrilaz — Cracker Island





Первый сингл группы в 2022 году повествует о человеке, который вырос на утопическом острове. Продюсерами песни выступили Gorillaz, Грег Керстин и Реми Кабака-младший.





Joji — Glimpse of Us





Сингл вышел 10 июня 2022 года на лейблах 88rising и Warner Records. Это первый трек Joji, выпущенный с момента выхода его альбома Nectar в сентябре 2020 года. В песне парень говорит о том, что не может забыть свои чувства к бывшей девушке, хоть и находится в отношениях с другой.

Новинки Центральной Азии





Ninety One — Bata





Bata воспевает осознанность, трудолюбие и преданность мечтам. Слушатели по-особенному отмечают клип, который удивляет деталями и атмосферой.





НАZИМА — «Визави»





Новая песня от НАZИМА вышла 6 июля. В ней девушка поет о болезненной истории любви.





Dose & Feduk — «Ты»





«Ты» — это легкая, летняя поп-песня о любви. В ней артисты поют о возлюбленной.





Captown — «Морти»





В песне «Морти» поется о том, с чем сталкиваются люди по пути к осуществелнию цели.





Fatbelly — «Без тебя»





10 июня казахстанский блогер и певец Fatbelly выпустил трек, который сразу завирусился на просторах интернета. Особенно сингл «Без тебя» полюбился пользователям TikTok.





Али Окапов, MOLDANAZAR — Belgi





Как говорит сам Али, Belgi — это не просто песня. Аранжировку для трека артист написал еще пять лет назад, однако трек «созрел» только сегодня.





The Limba, MORGENSHTERN — «Известным»





Казахстанский и российский хитмейкеры впервые объединились ради выпуска совместного сингла. В треке «Известным» The Limba и Morgenshtern поют о том, как устали от внимания со стороны женского пола.