Dr. Martens проведет IPO в Лондоне

Британская инвесткомпания Permira приняла решение о продаже части своей доли в производителе обуви Dr. Martens через IPO. Первичное размещение акций компании пройдет на Лондонской фондовой бирже.

Permira приобрела бренд Dr. Martens в 2013 году, выкупив 91,5% акций британского производителя обуви R Griggs Group.

По состоянию на март 2020 года, годовая выручка Dr. Martens составила 672 млн £, а прибыль — 184 млн £. При этом, несмотря на пандемию COVID-19, продажи компании в прошлом году не упали, а по итогам первых шести месяцев 2020/21 финансового года (апрель-сентябрь), напротив, выросли на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Источник: kommersant.ru