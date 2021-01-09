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Dove начнет продавать дезодоранты в многоразовых флаконах, чтобы уменьшить количество пластика
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Сегодня в 11:04

Dove начнет продавать дезодоранты в многоразовых флаконах, чтобы уменьшить количество пластика

Чтобы сократить использование пластика, Dove выпустила серию дезодорантов в многоразовых флаконах из нержавеющей стали.

Многоразовые флаконы для дезодорантов, которые можно повторно заправить, — это часть плана Unilever, владеющей брендом Dove, сократить использование пластика вдвое к 2025 году.

В конструкции нового дезодоранта используется на 54% меньше пластика, чем в обычном, а 98% использованного пластика перерабатывается. Unilever допускает, что со временем в составе упаковки вообще не будет пластика.

Дезодоранты Dove в новых флаконах будут продаваться в магазинах Target и Walmart в США.

Источник: incrussia.ru

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#экология #бренд #dove
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