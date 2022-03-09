«Достижения биомедицины претворяют фантастику в жизнь», — биотехнолог про развитие профессии в Казахстане и мире

Гаухар Байдильдинова — специалист в области биомедицины с опытом работы в Казахстане и за рубежом. Мы поговорили с ней о развитии профессии и ее особенностях.





Гаухар Байдильдинова, 29 лет, PhD-исследователь, @gbaidil





О выборе профессии

Биология заинтересовала меня еще в школе. Мне нравилась учительница — она была настоящим фанатом своего дела. Для улучшения успеваемости я читала тематические энциклопедии. В старших классах полюбила уроки генетики и химии.

Когда в 11 классе встал вопрос выбора предмета для ЕНТ, выбрала биотехнологию. Хотела, чтобы профессия была актуальной, повышала шансы на грант и была связана с путешествиями. Биомедицина помогает человечеству в борьбе с болезнями путем разработки диагностических методов и лекарств.

О карьере

Я окончила школу на «Алтын белгi», а затем КазНУ имени аль-Фараби по специальности «Биотехнология» с красным дипломом. Благодаря стипендии «Болашак» получила степень магистра биологии в Университетском Колледже Лондона в Великобритании, работала младшим научным сотрудником в Назарбаев Университете и КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова, где совмещала должность заместителя руководителя Департамента науки и инноваций с преподаванием на кафедре молекулярной биологии и медицинской генетики.





С 2019 года учусь в докторантуре в области биохимии сердечно-сосудистых заболеваний по европейской стипендии Марии Склодовской-Кюри в двух европейских университетах: университете Маастрихт, Нидерланды и Майнцском университете Иоганна Гутенберга, Германия. Программа называется Ti Cardio.

Мой докторский проект посвящен роли тромбоцитов в сердечно-сосудистых заболеваниях, являющимися лидирующей причиной смертности во всем мире. Недавно я подтвердила, что тромбоциты, вероятно, участвуют в патогенезе венозного тромбоза. Это важно, так как помогает скорректировать лечебные протоколы, продлевая срок приема антитромбоцитарных препаратов у пациентов с венозным тромбозом.

Моя обычная деятельность — проведение экспериментов, чтение и анализ научных статей, их написание.

О развитии профессии в Казахстане и мире

Биотехнологии и биомедицина — это пересекающиеся, но не синонимичные понятия. Я больше отношу себя к последнему. Это направление в Казахстане существует и развивается, хотя и является самым дорогим. Так обстоит дело не только в нашей Республике. Многие европейские страны часто не могут позволить себе биомедицинские исследования из-за финансового аспекта. Некоторые реагенты стоят несколько сотен евро, а стоимость оборудования исчисляется сотнями тысяч евро.





В Алматы есть множество НИИ: Институт биологии и биотехнологии растений, Институт молекулярной биологии и биохимии им. М.А. Айтхожина, Институт общей генетики и цитологии, Назарбаев Университет. Также есть научный центр противоинфекционных препаратов, аккредитованный по GLP — системе обеспечения качества проведения научных исследований.

Также в стране функционируют центры ЭКО, а в начале пандемии была разработана собственная тест-система коронавируса.

Пример развития профессии в мире — разработка антикоронавирусных вакцин спустя меньше полутора лет после обнаружения вируса. В США недавно пересадили мужчине ГМО-сердце свиньи, а исследователи из Иллинойского университета нашли способ восстановления нервных клеток, что может позволить лечить болезнь Паркинсона и другие деменции. С каждым годом увеличивается список разрешенных к применению генетических терапий — это тоже достижения биомедицины, которые претворяют фантастику в жизнь.

Советы начинающим

Ресурсов для развития навыков в сфере биотехнологий много, но я могу рекомендовать только высшее образование. Ни одна программа не даст полного спектра знаний, но обеспечит основной стержень, на который можно опираться при поиске информации. Наша сфера — это не область дилетантов, где обзор статей или курсы помогут стать специалистом.

Главное, чем должен обладать специалист, — любознательность и критическое мышление

Во время учебы в КазНУ, многие параллельно подрабатывали. Это помогает профессионально развиваться, дисциплинирует, приносит доход.





Главное, чем должен обладать специалист, — любознательность и критическое мышление. Человек должен задавать себе вопрос: «Почему?», хотя бы три раза, если наблюдает какое-то явление.

Наука — это по любви. Деньги можно заработать приличные, но без искреннего интереса приходить не стоит.

Для полноценной карьеры надо ориентироваться на получение степени магистра, но лучше всего PhD. Наука — это сфера, в которой дипломы имеют ценность.

Учите английский — без него невозможно стать исследователем. Ищите людей из сферы, связывайтесь с ними, узнавайте мнение, но не принимайте ничего за абсолютную правду. Никогда не останавливайтесь на одном источнике и узнавайте альтернативные мнения, развивайте критическое мышление.

О планах

Мой главный приоритет — успешное окончание докторантуры. После этого хотелось бы вернуться в Казахстан, внести коррективы в учебную программу студентов-медиков и биологов, в частности, в преподавание доказательной медицины, исследовательских навыков и генетики.