Дорамы, аниме и казахский контент: подростки о том, какие сериалы выбирают и что они им дают

Алима Каиржанова, 15 лет, город — Павлодар, @alim.ochka













О себе





О сериалах





Топ-5 сериалов, которые я рекомендую:













О себе





О сериалах





Топ-5 сериалов, которые я рекомендую:

















О себе





О сериалах





Топ-5 сериалов, которые я рекомендую:

Тщательно отношусь к выбору друзей, поэтому у меня небольшой круг общения.Мне интересен конный спорт и стрельба из лука, но в Павлодаре нет возможности этим заниматься.В них часто показывают актуальные проблемы, сложности, с которыми могут столкнуться молодые люди в обществе.Он о девушке, которая сначала была полной, и из-за этого у нее были проблемы в школе. А потом ей сломали челюсть, и благодаря этому происшествию она резко похудела. В сериале показано, как меняется ее внешность, но не меняется личность. Так вышло, что именно в тот момент мне не нравилась моя внешность, и я думала, что если что-то изменится, все станет намного лучше. Но оказалось, что это не так.— «Блудный сын» — сериал в жанре детектива— «Ненасытная»— «Бесстыжие»— «Сверхъестественное»— «Деловое предложение».Работаю фотомоделью для разных магазинов. В будущем хочу строить профессиональную карьеру модели.Также продаю разные KPop-товары. Я люблю это направление уже более семи лет. Большой фанат группы BTS.Люблю читать книги по психологии, бизнес-литературу, детективы. Еще нравится играть в футбол. Раньше занимался этим профессионально.За месяц могу посмотреть максимум два-три проекта.Но бывает, что сериалы вызывают крутые эмоции. Благодаря им я чему-то учусь или вдохновляюсь.Особенно работы Netflix или корейские дорамы. Молодые люди много времени проводят в интернете и активно потребляют контент.— «Я знаю, но…»— «Слабый герой»— «Ахмет. Ұлт ұстазы»— «Міржақып. Оян қазақ»— «Монстр: История Джеффри Дамера».Я учусь в колледже по профессии «Педагог английского языка».Обычно сажусь за них, когда мне совсем нечего делать или когда нужно потянуть время.Например, благодаря турецким сериалам я изучаю некоторые турецкие слова. То же самое касается американских или русских сериалов. В казахских сериалах я всегда обращаю внимание на песни.Это частая тема для обсуждения в компании молодых людей.— «Постучись в мою дверь»— «Вампиры средней полосы»— «Атака титанов»— «Дневники вампира»— «Первородные» и «Наследие».