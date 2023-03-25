Дорамы, аниме и казахский контент: подростки о том, какие сериалы выбирают и что они им дают

Алима Каиржанова, 15 лет, город — Павлодар, @alim.ochka
О себе
Я учусь в девятом классе в городе Павлодар. Тщательно отношусь к выбору друзей, поэтому у меня небольшой круг общения.
Развиваю аккаунт в TikTok. Изучаю английский язык. Мне интересен конный спорт и стрельба из лука, но в Павлодаре нет возможности этим заниматься.
О сериалах
Я, как и многие подростки, люблю сериалы. В них часто показывают актуальные проблемы, сложности, с которыми могут столкнуться молодые люди в обществе.
Например, год назад я посмотрела сериал «Ненасытная». Он о девушке, которая сначала была полной, и из-за этого у нее были проблемы в школе. А потом ей сломали челюсть, и благодаря этому происшествию она резко похудела. В сериале показано, как меняется ее внешность, но не меняется личность. Так вышло, что именно в тот момент мне не нравилась моя внешность, и я думала, что если что-то изменится, все станет намного лучше. Но оказалось, что это не так.
Топ-5 сериалов, которые я рекомендую:
— «Блудный сын» — сериал в жанре детектива
— «Ненасытная»
— «Бесстыжие»
— «Сверхъестественное»
— «Деловое предложение».
Марлен Кеңесов, 17 лет, город — Актау, @mqrlenk
О себе
Я учусь в 11 классе. Работаю фотомоделью для разных магазинов. В будущем хочу строить профессиональную карьеру модели.
У меня свой интернет-магазин корейского парфюма WDressroom. Также продаю разные KPop-товары. Я люблю это направление уже более семи лет. Большой фанат группы BTS.
Интересуюсь историей Казахстана. Люблю читать книги по психологии, бизнес-литературу, детективы. Еще нравится играть в футбол. Раньше занимался этим профессионально.
О сериалах
Мне нравится смотреть корейские дорамы и японское аниме. За месяц могу посмотреть максимум два-три проекта.
Меня сложно заинтересовать, поэтому я не всегда досматриваю сериалы до конца. Но бывает, что сериалы вызывают крутые эмоции. Благодаря им я чему-то учусь или вдохновляюсь.
Большинство подростков любит сериалы. Особенно работы Netflix или корейские дорамы. Молодые люди много времени проводят в интернете и активно потребляют контент.
Топ-5 сериалов, которые я рекомендую:
— «Я знаю, но…»
— «Слабый герой»
— «Ахмет. Ұлт ұстазы»
— «Міржақып. Оян қазақ»
— «Монстр: История Джеффри Дамера».
Жанель Уалихан, 17 лет, Косшы, блогер, @zzhanekaa___
О себе
Я учусь в колледже по профессии «Педагог английского языка».
О сериалах
Я люблю сериалы, но всегда долго их досматриваю. Обычно сажусь за них, когда мне совсем нечего делать или когда нужно потянуть время.
Из них можно многое почерпнуть. Например, благодаря турецким сериалам я изучаю некоторые турецкие слова. То же самое касается американских или русских сериалов. В казахских сериалах я всегда обращаю внимание на песни.
Сегодня сериалы среди подростков особенно популярны. Это частая тема для обсуждения в компании молодых людей.
Топ-5 сериалов, которые я рекомендую:
— «Постучись в мою дверь»
— «Вампиры средней полосы»
— «Атака титанов»
— «Дневники вампира»
— «Первородные» и «Наследие».