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Дорамы, аниме и казахский контент: подростки о том, какие сериалы выбирают и что они им дают
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Главный

Сегодня в 15:45

Дорамы, аниме и казахский контент: подростки о том, какие сериалы выбирают и что они им дают

Пообщались с молодыми людьми из Центральной Азии и узнали, какие сериалы они выбирают, почему подростки любят контент Netflix, и что полезного можно почерпнуть в ситкомах.


Алима Каиржанова, 15 лет, город — Павлодар, @alim.ochka




О себе


Я учусь в девятом классе в городе Павлодар. Тщательно отношусь к выбору друзей, поэтому у меня небольшой круг общения.

Развиваю аккаунт в TikTok. Изучаю английский язык. Мне интересен конный спорт и стрельба из лука, но в Павлодаре нет возможности этим заниматься.


О сериалах


Я, как и многие подростки, люблю сериалы. В них часто показывают актуальные проблемы, сложности, с которыми могут столкнуться молодые люди в обществе.

Например, год назад я посмотрела сериал «Ненасытная». Он о девушке, которая сначала была полной, и из-за этого у нее были проблемы в школе. А потом ей сломали челюсть, и благодаря этому происшествию она резко похудела. В сериале показано, как меняется ее внешность, но не меняется личность. Так вышло, что именно в тот момент мне не нравилась моя внешность, и я думала, что если что-то изменится, все станет намного лучше. Но оказалось, что это не так.


Топ-5 сериалов, которые я рекомендую:


— «Блудный сын» — сериал в жанре детектива

— «Ненасытная»

— «Бесстыжие»

— «Сверхъестественное»

— «Деловое предложение».



Марлен Кеңесов, 17 лет, город — Актау, @mqrlenk




О себе


Я учусь в 11 классе. Работаю фотомоделью для разных магазинов. В будущем хочу строить профессиональную карьеру модели.

У меня свой интернет-магазин корейского парфюма WDressroom. Также продаю разные KPop-товары. Я люблю это направление уже более семи лет. Большой фанат группы BTS.

Интересуюсь историей Казахстана. Люблю читать книги по психологии, бизнес-литературу, детективы. Еще нравится играть в футбол. Раньше занимался этим профессионально.


О сериалах


Мне нравится смотреть корейские дорамы и японское аниме. За месяц могу посмотреть максимум два-три проекта.

Меня сложно заинтересовать, поэтому я не всегда досматриваю сериалы до конца. Но бывает, что сериалы вызывают крутые эмоции. Благодаря им я чему-то учусь или вдохновляюсь.

Большинство подростков любит сериалы. Особенно работы Netflix или корейские дорамы. Молодые люди много времени проводят в интернете и активно потребляют контент.


Топ-5 сериалов, которые я рекомендую:


— «Я знаю, но…»

— «Слабый герой»

— «Ахмет. Ұлт ұстазы»

— «Міржақып. Оян қазақ»

— «Монстр: История Джеффри Дамера».



Жанель Уалихан, 17 лет, Косшы, блогер, @zzhanekaa___




О себе


Я учусь в колледже по профессии «Педагог английского языка».


О сериалах


Я люблю сериалы, но всегда долго их досматриваю. Обычно сажусь за них, когда мне совсем нечего делать или когда нужно потянуть время.

Из них можно многое почерпнуть. Например, благодаря турецким сериалам я изучаю некоторые турецкие слова. То же самое касается американских или русских сериалов. В казахских сериалах я всегда обращаю внимание на песни.

Сегодня сериалы среди подростков особенно популярны. Это частая тема для обсуждения в компании молодых людей.


Топ-5 сериалов, которые я рекомендую:


— «Постучись в мою дверь»

— «Вампиры средней полосы»

— «Атака титанов»

— «Дневники вампира»

— «Первородные» и «Наследие».

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#подростки #сериалы #зумеры
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