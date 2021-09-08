Домбристы представляют Казахстан на конкурсе в Испании

Домбристы из Казахстана Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз принимают участие в конкурсе Music Box International Contest в Испании.

Международный онлайн-конкурс инструментальных исполнителей со всего мира Music Box проводится в два тура. Первый этап казахстанцы успешно прошли, поразив жюри исполнением произведения Никколо Паганини «Каприс № 24» в авторской обработке.

Во втором туре домбристы планируют исполнить саундтрек из нашумевшего сериала «Игра престолов».



Победители конкурса Music Box получают сразу два главных приза — поездку на офлайн-конкурс в Испании за счет организаторов, а также индивидуальный мастер-класс с известными музыкальными экспертами.

Источник: tengrinews.kz