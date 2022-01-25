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Домбристы из Казахстана победили в конкурсе в Испании
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Сегодня в 09:40

Домбристы из Казахстана победили в конкурсе в Испании

Домбристы из Казахстана Темирлан Олжабай и Ернат Наурыз победили в номинации «Инструментальная музыка» на конкурсе Music Box International Contest в Испании.

Международный онлайн-конкурс инструментальных исполнителей со всего мира Music Box проходил в два тура. Первый этап казахстанцы успешно прошли, поразив жюри исполнением произведения Никколо Паганини «Каприс № 24» в авторской обработке.


Во втором туре домбристы исполнили саундтрек из нашумевшего сериала «Игра престолов», сняв конкурсный видеоклип. В номинации принимали участие инструменталисты из 36 стран. Казахстанцам удалось завоевать наивысший балл.

В качестве приза музыканты получили поездку в мае на офлайн-фестиваль в Испании за счет организаторов, а также индивидуальный мастер-класс с известными музыкальными экспертами.

Источник: tengrinews.kz

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