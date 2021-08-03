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Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия
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Сегодня в 10:56

Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия

С 1968 по 1984 год Курт Кобейн жил в городе Абердин штата Вашингтон. Его дом детства недавно был официально включен в реестр наследия культурно значимых зданий.

Нынешний владелец полутораэтажного дома Ли Бэкон отреставрировал здание, чтобы придать ему винтажную атмосферу детских лет музыканта.

Бэкон приобрел дом у Ким Кобейн, сестры гитариста, в 2018 году за 225 тысяч долларов. Мужчина работает в сфере дизайна и реставрации, поэтому изначально планировал отреставрировать дом. Интерьер семейного дома Кобейна включает в себя оригинальную мебель: обеденный стол, кухонный комод, матрас из его спальни, спальный гарнитур для малышей, которым пользовались Курт и его сестра Ким.

Благодаря артефактам, семейным фотографиям, памятным вещам и снимкам более позднего периода Курта Кобейна гостиная позволит погрузиться в историю музыканта и узнать о его становлении в Абердине. В музее также представлены личные гитары лидера Nirvana, изготовленные на заказ.

Источник: tengrinews.kz

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