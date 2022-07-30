«Дом дракона», «Женщина-Халк» и «Черепашки-ниндзя»: что смотреть в августе онлайн

От новой истории во вселенной «Игры престолов» до экранизации комиксов Нила Геймана — рассказываем, что смотреть на стриминговых сервисах в августе.





Сериалы

«Песочный человек»

Стриминговый сервис: Netflix



Дата премьеры: 5 августа

Сериал основан на серии комиксов от Нила Геймана. В основе сюжета повелитель снов Морфей. Долгое время он провел в заточении, но освободился. Теперь его ждет путешествие по мирам в поисках прежнего могущества.





«Картер»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 5 августа

В центре сюжета — мужчина, который ничего не помнит. Он просыпается в неизвестном месте и тут же раздается звонок. Голос в телефоне выдает ему указания и грозит наказанием за невыполнение.





«DOTA: Кровь дракона», 3 сезон





Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 11 августа

В эпическом фэнтези по мотивам онлайн-игры отважный рыцарь должен использовать силу живущего в нем дракона, чтобы остановить смертоносного демона.





«Сказки ходячих мертвецов»

Стриминговый сервис: AMC

Дата премьеры: 14 августа

Шесть разных историй во вселенной «Ходячих мертвецов». В центре каждой — новые и старые персонажи и сюжетные линии.





«Женщина-Халк»





Стриминговый сервис: Disney+

Дата премьеры: 17 августа

События сериала разворачиваются в киновселенной Marvel. Главной героиней становится двоюродная сестра Брюса Бэннера. Она работает адвокатом и не хочет связывать свою жизнь с супергероями.





«Дом дракона»

Стриминговый сервис: HBO Max

Дата премьеры: 21 августа

Сериал расскажет о событиях, которые происходили на Вестеросе за 200 лет до событий оригинальной «Игры престолов». Здесь развернется борьба за Железный трон между двумя претендентами из семьи Таргариенов.





«Видеть», 3 сезон

Стриминговый сервис: Apple TV+

Дата премьеры: 26 августа

В третьем сезоне герой Джейсона Момоа живет один в лесу. Однако новое оружие, которое грозит племени, заставляет его вернуться и встать на защиту.





«Пациент»

Стриминговый сервис: Hulu

Дата премьеры: 30 августа

История психотерапевта, который оказывается в плену у своего пациента. Стив Каррел в непривычном для него образе в драме от Hulu.

Фильмы

«Эволюция Черепашек-ниндзя»





Стриминговый сервис: Netflix



Дата премьеры: 5 августа

Черепашки-ниндзя снова в деле. Четверка готова к подростковым выходкам в новом комедийном приключении. На этот раз сюжет строится вокруг таинственного незнакомца из будущего, который просит Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело помочь в его борьбе с монстром.





«Дневная смена»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 12 августа

История примерного отца, который воспитывает восьмилетнюю дочь, работая уборщиком бассейнов. Так кажется на первый взгляд. На самом деле он — охотник на вампиров. Комедийный боевик с Джейми Фоксом и Снуп Доггом в главных ролях.





«13: Мюзикл»

Стриминговый сервис: Netflix

Дата премьеры: 13 августа

Переехав из Нью-Йорка в Индиану после развода родителей, находчивый школьник решает устроить самую лучшую бар-мицву.