«Дом дракона», «Женщина-Халк» и «Черепашки-ниндзя»: что смотреть в августе онлайн

От новой истории во вселенной «Игры престолов» до экранизации комиксов Нила Геймана — рассказываем, что смотреть на стриминговых сервисах в августе.
Сериалы
«Песочный человек»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 5 августа
Сериал основан на серии комиксов от Нила Геймана. В основе сюжета повелитель снов Морфей. Долгое время он провел в заточении, но освободился. Теперь его ждет путешествие по мирам в поисках прежнего могущества.
«Картер»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 5 августа
В центре сюжета — мужчина, который ничего не помнит. Он просыпается в неизвестном месте и тут же раздается звонок. Голос в телефоне выдает ему указания и грозит наказанием за невыполнение.
«DOTA: Кровь дракона», 3 сезон
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 11 августа
В эпическом фэнтези по мотивам онлайн-игры отважный рыцарь должен использовать силу живущего в нем дракона, чтобы остановить смертоносного демона.
«Сказки ходячих мертвецов»
Стриминговый сервис: AMC
Дата премьеры: 14 августа
Шесть разных историй во вселенной «Ходячих мертвецов». В центре каждой — новые и старые персонажи и сюжетные линии.
«Женщина-Халк»
Стриминговый сервис: Disney+
Дата премьеры: 17 августа
События сериала разворачиваются в киновселенной Marvel. Главной героиней становится двоюродная сестра Брюса Бэннера. Она работает адвокатом и не хочет связывать свою жизнь с супергероями.
«Дом дракона»
Стриминговый сервис: HBO Max
Дата премьеры: 21 августа
Сериал расскажет о событиях, которые происходили на Вестеросе за 200 лет до событий оригинальной «Игры престолов». Здесь развернется борьба за Железный трон между двумя претендентами из семьи Таргариенов.
«Видеть», 3 сезон
Стриминговый сервис: Apple TV+
Дата премьеры: 26 августа
В третьем сезоне герой Джейсона Момоа живет один в лесу. Однако новое оружие, которое грозит племени, заставляет его вернуться и встать на защиту.
«Пациент»
Стриминговый сервис: Hulu
Дата премьеры: 30 августа
История психотерапевта, который оказывается в плену у своего пациента. Стив Каррел в непривычном для него образе в драме от Hulu.
Фильмы
«Эволюция Черепашек-ниндзя»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 5 августа
Черепашки-ниндзя снова в деле. Четверка готова к подростковым выходкам в новом комедийном приключении. На этот раз сюжет строится вокруг таинственного незнакомца из будущего, который просит Леонардо, Рафаэля, Донателло и Микеланджело помочь в его борьбе с монстром.
«Дневная смена»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 12 августа
История примерного отца, который воспитывает восьмилетнюю дочь, работая уборщиком бассейнов. Так кажется на первый взгляд. На самом деле он — охотник на вампиров. Комедийный боевик с Джейми Фоксом и Снуп Доггом в главных ролях.
«13: Мюзикл»
Стриминговый сервис: Netflix
Дата премьеры: 13 августа
Переехав из Нью-Йорка в Индиану после развода родителей, находчивый школьник решает устроить самую лучшую бар-мицву.