«Дом дракона», «Уэнсдэй», «Изобретая Анну» и еще 10 популярных сериалов 2022 года

Вспоминаем, какие новые сериалы и свежие сезоны уже полюбившихся сериалов мы смотрели в этом году.
Новые сериалы
«Разделение»
Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив
«Кинопоиск»: 8.3
IMDb: 8.7
Марк — обычный офисный сотрудник, его рабочие дни состоят из нулей и единиц. Но дело в том, что мужчина стал участником эксперимента под названием «Разделение», и теперь его рабочий и повседневный быт не соприкасаются друг с другом.
«Дом Дракона»
Жанр: фэнтези, боевик, драма, мелодрама
«Кинопоиск»: 8,2
IMDb: 8,5
Самый ожидаемый и самый обсуждаемый сериал 2022 года. История борьбы за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.
«Уэнсдэй»
Жанр: фэнтези, комедия, криминал, детектив, семейный
«Кинопоиск»: 8,2
IMDb: 8,3
Сериал, который заполонил социальные сети и возродил песню Леди Гаги спустя 11 лет после выхода. Если кто-то еще не в курсе, в центре сюжета Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, которая учится в академии Nevermore.
«Дорога в тысячу ли»
Жанр: драма, история
«Кинопоиск»: 7,9
IMDb: 8,4
Ким Сун-джа родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ко Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной. Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию.
«Шантарам»
Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, приключения
«Кинопоиск»: 7.7
IMDb: 7.6
Экранизация известного бестселлера Грегори Дэвида Робертса. Главный герой сериала — австралиец Лин, который отбывает пятнадцатилетний срок за серию ограблений. Он сбегает из тюрьмы и отправляется в путешествие.
«Изобретая Анну»
Жанр: драма
«Кинопоиск»: 7,0
IMDb: 6,8
Сериал про девушку-иммигрантку, которая провернула крупную аферу. Она завела богатых и знаменитых друзей в Нью-Йорке с помощью социальных сетей и пробилась в высшее американское общество, занимая деньги у богатых подруг.
«Властелин колец: Кольца власти»
Жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения
«Кинопоиск»: 6,2
IMDb: 6,9
Еще один сериал, который все ждали с нетерпением. Мнения о нем разделились, но он точно стал одним из самых популярных проектов года.
В центре сюжета: противостояние возрождению зла в Средиземье.
«Бумажный дом: Корея»
Жанр: триллер, криминал, драма
«Кинопоиск»: 6,7
IMDb: 5,6
Корейская версия нашумевшего сериала. Север и Юг объединились и выпустили единую валюту, но социальное расслоение продолжает увеличиваться. Преступник по прозвищу Профессор хочет украсть четыре триллиона вон и собирает свою команду.
Новые сезоны любимых сериалов
«Лучше звоните Солу», 6 сезон
Жанр: драма
Кинопоиск: 8,3
IMDb: 8,9
Долгожданное продолжение сериала — первая часть финального сезона.
«Очень странные дела», 4 сезон
Жанр: ужасы, фантастика, триллер, драма, детектив
Кинопоиск: 8,4
IMDb: 8,7
В новом сезоне приключения героев продолжаются и становятся все более запутанными и пугающими. В сюжете появляются новые персонажи, которые дают ответы на некоторые вопросы.
«Корона», 5 сезон
Жанр: драма, история, биография
Кинопоиск: 8,3
IMDb: 8,7
Пятый сезон охватывает начало 1990 годов, когда сложные отношения принцессы Дианы с принцем Чарльзом становятся достоянием общественности.
«Эйфория», 2 сезон
Жанр: драма
Кинопоиск: 7,6
IMDb: 8,4
Продолжение известного подросткового сериала. Сезон начинается там же, где закончился первый. В круг Ру и Джулс входит музыкант Эллиот.