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«Дом дракона», «Уэнсдэй», «Изобретая Анну» и еще 10 популярных сериалов 2022 года
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Вчера в 15:45

«Дом дракона», «Уэнсдэй», «Изобретая Анну» и еще 10 популярных сериалов 2022 года

Вспоминаем, какие новые сериалы и свежие сезоны уже полюбившихся сериалов мы смотрели в этом году.

Новые сериалы


«Разделение»



Жанр: фантастика, триллер, драма, детектив

«Кинопоиск»: 8.3

IMDb: 8.7


Марк — обычный офисный сотрудник, его рабочие дни состоят из нулей и единиц. Но дело в том, что мужчина стал участником эксперимента под названием «Разделение», и теперь его рабочий и повседневный быт не соприкасаются друг с другом.


«Дом Дракона»


Жанр: фэнтези, боевик, драма, мелодрама

«Кинопоиск»: 8,2

IMDb: 8,5

Самый ожидаемый и самый обсуждаемый сериал 2022 года. История борьбы за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.


«Уэнсдэй»


Жанр: фэнтези, комедия, криминал, детектив, семейный

«Кинопоиск»: 8,2

IMDb: 8,3

Сериал, который заполонил социальные сети и возродил песню Леди Гаги спустя 11 лет после выхода. Если кто-то еще не в курсе, в центре сюжета Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, которая учится в академии Nevermore.


«Дорога в тысячу ли»


Жанр: драма, история

«Кинопоиск»: 7,9

IMDb: 8,4

Ким Сун-джа родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ко Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной. Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию.


«Шантарам»

Жанр: боевик, триллер, драма, криминал, приключения

«Кинопоиск»: 7.7

IMDb: 7.6

Экранизация известного бестселлера Грегори Дэвида Робертса. Главный герой сериала — австралиец Лин, который отбывает пятнадцатилетний срок за серию ограблений. Он сбегает из тюрьмы и отправляется в путешествие.


«Изобретая Анну»


Жанр: драма

«Кинопоиск»: 7,0

IMDb: 6,8

Сериал про девушку-иммигрантку, которая провернула крупную аферу. Она завела богатых и знаменитых друзей в Нью-Йорке с помощью социальных сетей и пробилась в высшее американское общество, занимая деньги у богатых подруг.


«Властелин колец: Кольца власти»


Жанр: фэнтези, боевик, драма, приключения

«Кинопоиск»: 6,2

IMDb: 6,9

Еще один сериал, который все ждали с нетерпением. Мнения о нем разделились, но он точно стал одним из самых популярных проектов года.

В центре сюжета: противостояние возрождению зла в Средиземье.


«Бумажный дом: Корея»


Жанр: триллер, криминал, драма

«Кинопоиск»: 6,7

IMDb: 5,6

Корейская версия нашумевшего сериала. Север и Юг объединились и выпустили единую валюту, но социальное расслоение продолжает увеличиваться. Преступник по прозвищу Профессор хочет украсть четыре триллиона вон и собирает свою команду.

Новые сезоны любимых сериалов

«Лучше звоните Солу», 6 сезон


Жанр: драма

Кинопоиск: 8,3

IMDb: 8,9

Долгожданное продолжение сериала — первая часть финального сезона.


«Очень странные дела», 4 сезон


Жанр: ужасы, фантастика, триллер, драма, детектив

Кинопоиск: 8,4

IMDb: 8,7

В новом сезоне приключения героев продолжаются и становятся все более запутанными и пугающими. В сюжете появляются новые персонажи, которые дают ответы на некоторые вопросы.


«Корона», 5 сезон


Жанр: драма, история, биография

Кинопоиск: 8,3

IMDb: 8,7

Пятый сезон охватывает начало 1990 годов, когда сложные отношения принцессы Дианы с принцем Чарльзом становятся достоянием общественности.


«Эйфория», 2 сезон


Жанр: драма

Кинопоиск: 7,6

IMDb: 8,4

Продолжение известного подросткового сериала. Сезон начинается там же, где закончился первый. В круг Ру и Джулс входит музыкант Эллиот.

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