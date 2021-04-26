Dolce & Gabbana. История самого известного в мире дома моды

О бренде
Доменико Дольче родился 13 августа 1958 года рядом с Палермо, Сицилия. Отец Доменико был управляющим швейной фабрикой. Все детство Доменико провел на фабрике, постигая искусство шитья. Но он не продолжил семейное дело, когда пришло время, а поступил в университет. Бросив через год университет, он поступил в художественную школу. После окончания образования Доменико отправился в Милан.
Стефано Габбана родился 14 ноября 1963 года в Милане. Он был внебрачным ребенком одного известного миланского стилиста. Любимыми занятиями Стефано были рисование и шопинг. Он окончил Художественный колледж и работал некоторое время художником-графиком.
Дольче и Габбана познакомились в начале 80-х годов, когда Доменико был принят на работу в ателье, которое принадлежало Стефано. В конце 1982 года, после возвращения последнего с обязательной военной службы, они открыли собственную студию, специализирующуюся на консультационных услугах в области моды. Первоначально каждый из модельеров работал под собственным именем, но потом решили объединить усилия под единой маркой. Через три года партнерства они объявили об открытии модного дома Dolce & Gabbana.
В 1986 году в Милане открылся первый бутик Dolce & Gabbana. В 1987 году была запущена отдельная линия модного трикотажа, а в 1989-м — линии нижнего белья и купальников.
В 1990 году Dolce & Gabbana представили первую мужскую коллекцию, которая была награждена престижной премией.
В 1992 году бренд выпустил свои первые духи Dolce & Gabbana Pour Femme, которые в 1993 году завоевали премию Международной академии парфюмерии в категории «Самый женственный аромат года».
А в конце 2011-го Dolce & Gabbana запустили свою первую линию ювелирных украшений.
Модный дом выпускает: женскую и мужскую одежду, аксессуары, парфюмерию, коллекции шарфов и галстуков, пляжную одежду и нижнее белье, солнцезащитные и корректирующие очки и сумочки.
В чем уникальность
Дизайнеры Dolce & Gabbana создали и ввели в моду несколько инновационных предметов гардероба и способов носки привычных вещей: платья-бюстье, «художественно» разодранные и богато декорированные джинсы, а также мужские костюмы, надетые на обнаженное женское тело, и белье как верхняя одежда, бельевой стиль.В 2009 году Dolce & Gabbana совместно с компанией Sony Ericsson выпустила сотовый телефон, инкрустированный 24-каратным золотом. Телефон был украшен логотипом Dolce & Gabbana.
Dolce & Gabbana активно участвуют в спортивной жизни Италии. Компания с 2004 года разрабатывает футбольные костюмы для футбольного клуба «Милан». Помимо этого, игроки «Милана» одеваются в одежду Dolce & Gabbana, когда находятся на официальных мероприятиях, то есть вне поля. Дизайнерский дуэт также разработал костюмы для сборной Италии по футболу. Игроки наряжаются в них, когда посещают светские рауты.
Источник: wikipedia.org, brand-info.com.ua