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Dolce & Gabbana. История самого известного в мире дома моды
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24.04.2021

Dolce & Gabbana. История самого известного в мире дома моды

О бренде


Dolce & Gabbana — итальянский дом моды, который в 1985 году основали модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана.

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Доменико Дольче родился 13 августа 1958 года рядом с Палермо, Сицилия. Отец Доменико был управляющим швейной фабрикой. Все детство Доменико провел на фабрике, постигая искусство шитья. Но он не продолжил семейное дело, когда пришло время, а поступил в университет. Бросив через год университет, он поступил в художественную школу. После окончания образования Доменико отправился в Милан.

Стефано Габбана родился 14 ноября 1963 года в Милане. Он был внебрачным ребенком одного известного миланского стилиста. Любимыми занятиями Стефано были рисование и шопинг. Он окончил Художественный колледж и работал некоторое время художником-графиком.

Дольче и Габбана познакомились в начале 80-х годов, когда Доменико был принят на работу в ателье, которое принадлежало Стефано. В конце 1982 года, после возвращения последнего с обязательной военной службы, они открыли собственную студию, специализирующуюся на консультационных услугах в области моды. Первоначально каждый из модельеров работал под собственным именем, но потом решили объединить усилия под единой маркой. Через три года партнерства они объявили об открытии модного дома Dolce & Gabbana.


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Первый показ Dolce & Gabbana прошел 22 октября 1985 года. Коллекция женской одежды под названием Real Women демонстрировалась не профессиональными манекенщицами, потому что у начинающих модельеров не было на это денег. Также не было средств и на покупку аксессуаров, дополняющих одежду — все они были личными украшениями приглашенных моделей. Тем не менее первая коллекция получила хорошие отзывы в прессе, но не принесла коммерческого успеха, и партнеры думали закрыть бизнес. Габбана отозвал заказ на ткань для следующей коллекции, но семья Дольче смогла выделить им нужную для продолжения работы сумму. Благодаря рождественским каникулам поставщик тканей не ликвидировал заказ, поэтому, вернувшись в Милан после поездки к родителям Дольче на Сицилию, модельеры смогли сразу взяться за работу над следующей коллекцией. Через несколько месяцев они приняли участие в показе моделей Milano Collezioni, который сделал их известными.

В 1986 году в Милане открылся первый бутик Dolce & Gabbana. В 1987 году была запущена отдельная линия модного трикотажа, а в 1989-м — линии нижнего белья и купальников.

В 1990 году Dolce & Gabbana представили первую мужскую коллекцию, которая была награждена престижной премией.


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В 1992 году бренд выпустил свои первые духи Dolce & Gabbana Pour Femme, которые в 1993 году завоевали премию Международной академии парфюмерии в категории «Самый женственный аромат года».

А в конце 2011-го Dolce & Gabbana запустили свою первую линию ювелирных украшений.

Модный дом выпускает: женскую и мужскую одежду, аксессуары, парфюмерию, коллекции шарфов и галстуков, пляжную одежду и нижнее белье, солнцезащитные и корректирующие очки и сумочки.


В чем уникальность


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Дизайнеры Dolce & Gabbana создали и ввели в моду несколько инновационных предметов гардероба и способов носки привычных вещей: платья-бюстье, «художественно» разодранные и богато декорированные джинсы, а также мужские костюмы, надетые на обнаженное женское тело, и белье как верхняя одежда, бельевой стиль.

В 2009 году Dolce & Gabbana совместно с компанией Sony Ericsson выпустила сотовый телефон, инкрустированный 24-каратным золотом. Телефон был украшен логотипом Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana активно участвуют в спортивной жизни Италии. Компания с 2004 года разрабатывает футбольные костюмы для футбольного клуба «Милан». Помимо этого, игроки «Милана» одеваются в одежду Dolce & Gabbana, когда находятся на официальных мероприятиях, то есть вне поля. Дизайнерский дуэт также разработал костюмы для сборной Италии по футболу. Игроки наряжаются в них, когда посещают светские рауты.


Источник: wikipedia.org, brand-info.com.ua

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