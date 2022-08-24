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Doja Cat создала собственный бренд одежды It’s Giving
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Сегодня в 10:00

Doja Cat создала собственный бренд одежды It’s Giving

Doja Cat запускает собственный бренд одежды It’s Giving. Певица объявила о создании линии 21 августа и поделилась серией фотографий, на которых она демонстрирует предметы из коллекции. Ассортимент бренда включает в себя красочные оверсайз-футболки и кроп-топы, шорты, спортивные костюмы, нижнее белье и кепки.

В первом лукбуке It’s Giving также представлены другие предметы из этой линии. Особенно много в нем аксессуаров и белья. Товары, входящие в первую коллекцию, оказались демократичными по цене. Они стоят от 25 до 40 долларов. В настоящее время вещи доступны для предварительного заказа и будут доставлены покупателям в конце сентября.

Источник: srsly.ru

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