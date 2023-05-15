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Дочь Пола Уокера появится в десятом «Форсаже»
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Главный

Вчера в 11:52

Дочь Пола Уокера появится в десятом «Форсаже»

В десятой части «Форсажа» появится дочь покойного актера Пола Уокера Мидоу Рэйн Уокер Торнтон-Аллан. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Кого она сыграет, пока неизвестно. Девушка намекнула, что это будет ее дебют в большом кино.

Форсаж-10» станет первой частью заключительного фильма франшизы. Сюжет расскажет о семье Доминика Торетто, которая сталкивается с самым серьезным противником, жаждущим кровной мести. Главным антагонистом картины становится Данте — сын наркобарона Эрнана Рейеса, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс.

Источник: daily.afisha.ru

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