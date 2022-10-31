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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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До начала RAF-2022 осталось всего несколько дней
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Сегодня в 10:13

До начала RAF-2022 осталось всего несколько дней

3 ноября в Алматы, в Доме приемов Бакшасарай, пройдет региональный рекламный форум RAF-2022.

Крупнейшее мероприятие отрасли соберет топ-персон рекламно-медийной и маркетинговой сфер — сетевых и локальных рекламных и digital-агентств, СМИ, ТВ и digital сейлз-хаусов, операторов наружной рекламы, рекламодателей, представителей госорганов, международных экспертов и спикеров.

Главная тема RAF-2022 — «Стратегия роста».

На мероприятии участники поднимут актуальные вопросы рекламно-медийного рынка, маркетинга, креатива и digital.

В числе тем форума: «Драйверы рекламного рынка в текущей экономической ситуации», «Эффективность маркетинга сегодня: вызовы для рекламщиков», «Креатив vs медиа — кто главный?», «Digital community — за прозрачность на диджитал-рынке».

Также участники поделятся достижениями, новинками, самыми современными подходами и кейсами в области ТВ-размещения, наружной рекламы и, конечно, digital-коммуникаций.

В этом году форум пройдет в гибридном формате: участники встретятся офлайн, также будет доступна онлайн-трансляция.

Во время форума пройдет большой нетворкинг между офлайн-участниками, путем голосования во время мероприятия будут выбраны лучшие спикеры RAF-2022, четырем победителям будут вручены смартфоны GSM WIKO от TECHNODOM.

В завершении RAF-2022 пройдет торжественная церемония вручения II премии Tribune героям материалов онлайн-издания Tribune.kz по четырем номинациям. Победители получат ноутбуки от партнера премии — ведущей казахстанской сети магазинов по продаже электробытовой и компьютерной техники TECHNODOM.

Более подробно ознакомиться с программой RAF-2022 можно на официальном сайте форума.

Организатор RAF-2022 — Центрально-Азиатская Рекламная Ассоциация.

Генеральный партнер: Yandex Ads

Официальные партнеры: Publicis Groupe Kazakhstan, TV Media Advertising Agency

Партнеры: International Media Service, Jusan, Coca-Cola, Admixer Advertising

Креативные партнеры: Programmatic Platform Hitarget, EZ Solutions, Catharsis Group

Информационные партнеры: Tribune.kz, Almaty TV, Exclusive.kz, Weproject media, Stan.kz, NUR.kz, zakon.kz, Optimism.kz, BIZ Media, Qazaqpress, Капитал, Caravan.kz, КТК, Webpromo, 365info и GlobalNews.kz.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.