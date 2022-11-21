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Дневник расходов. Сколько зарабатывает и тратит копирайтер, совмещающий учебу с работой
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Сегодня в 17:45

Дневник расходов. Сколько зарабатывает и тратит копирайтер, совмещающий учебу с работой

Копирайтер — современная профессия, овладеть которой можно удаленно, а работать на фрилансе. Мы узнали, сколько может зарабатывать такой специалист при работе с крупными проектами и дополнительными заказами.

Жания Кушкинбаева, 20 лет, город — Алматы, копирайтер, @__zhaniya

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О себе

Любовь к страницам книг и мысль о том, что я стану писателем, появилась еще в детстве. Всегда поражало, как авторы способны описать миг так, будто это целая жизнь, и влюбить в действие одной мыслью.

В апреле этого года я купила курс о редактуре и копирайтинге, пройдя который, начала работу. Ко мне сразу пришли крупные предложения: продвижение личного бренда эксперта, копирайтинг на крупных форумах, работа с блогерами-миллионниками и так далее.

Моя прямая обязанность — раскрывать продукт и преподносить его обществу с правильной позиции. Шаблоны продажных текстов — это не про меня. Моя задача — сделать так, чтобы то, о чем я пишу, запало людям в душу. Изучая мысль, ценность, посыл, пользу и важность проекта, над которым работаю, я показываю, чем он дышит и живет.

У меня есть план, по которому я работаю. Сначала провожу интервью с заказчиком, анализирую условия проекта, изучаю сферу и целевую аудиторию, определяю ценности.

В дальнейшем планирую развивать сферу копирайтинга в Казахстане.

О доходах

Я получаю ежемесячный оклад по договору с заказчиками, с которыми работаю на долгосрочной основе. Сейчас это проекты крупных блогеров из Казахстана: Эльмиры Толегеновой, @elt6i и Ерболата Жанабылова, @zhanabylov_e.

По возможности беру дополнительные проекты. Это могут быть заказы на офферы, посты, тексты для озвучки и так далее. Один пост может стоит около 5000 тенге, но все зависит от объема и сложности работы. Параллельно я учусь за рубежом, поэтому не могу брать много проектов одновременно.

В среднем мой общий ежемесячный доход составляет 300 000 тенге. Также получаю стипендию — 36 000 тенге.

О расходах

Один из основных источников расходов — питание. Это и продукты для дома, и всеми любимые завтраки в кофейнях Алматы. На то, чтобы вкусно поесть, трачу около 80 000 тенге в месяц.

Около 35 000 тенге отдаю на посещение различных beauty-процедур и покупку косметики.

Я живу в своей квартире с подругой. Ежемесячный платеж за коммуналку — около 10 000 тенге.

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На такси уходит около 15 000 тенге в месяц. На абонемент в фитнес с тренером отдаю 30 000 тенге в месяц.

На данный момент у меня есть один кредит, который оплачиваю по 15 000 тенге в месяц.

На любимые развлечения: походы в ресторан или бар с подругами, сеансы в кино или отдых в горах уходит около 60 000 тенге в месяц.

В скором времени планирую добавить в расходы графу «путешествия».

Откладывать и копить у меня получается плохо. Мне нравится тратить заработанное. Но настраиваю себя на то, что в скором времени все изменится.

О ведении бюджета

Я нахожу ведение бюджета скучным и расстраивающим занятием. Сначала ты тратишь деньги, а потом еще и время, чтобы прийти к неизбежному: траты не вернуть. ​

Для меня достаточно знать примерную сумму, чтобы ориентироваться в расходах. Время от времени я проверяю Kaspi.kz и делаю для себя анализ: сколько было потрачено и в какое время.

Миссия денег — быть потраченными. Главное, чтобы это делалось с умом. Не жалейте на себя любимых.

Узнайте первыми:

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#деньги #заработок #финансы #копирайтер #траты
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.