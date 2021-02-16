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Для ценителей кофе: 18 заведений в Алматы и Нур-Султане
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Вчера в 21:50

Для ценителей кофе: 18 заведений в Алматы и Нур-Султане

Сделали подборку мест с самым вкусным кофе в Алматы и Нур-Султане, основываясь на рекомендациях горожан.


Алматы


«Белый кит», @belyikitalmaty


В кофейне-ресторане представлен широкий ассортимент кофе на любой вкус. Например, шоколадно-ореховый кофе или банана-фреско.


Кафе «Неделька», @cafenedelka


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Отличное место как для работы, так и для душевных разговоров за чашечкой капучино.


JumpinGoat Coffee, @jumpingoat.coffee


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Хотите уединиться и отдохнуть от суеты города за чашечкой свежего кофе? Тогда вам в @jumpingoat.coffee.


Cafeteria, @cafeteria_almaty


Cafeteria уже больше 10 лет радует алматинцев свежими и бодрящими кофейными напитками.


Unex Coffee, @unex_coffee1998


Место для настоящих ценителей, ведь здесь представлены напитки, приготовленные из лучших сортов кофе.


Vanilla Coffee, @vanillacoffee.kz


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Здесь можно не только насладиться чашечкой свежезаваренного кофе, но и сделать пару красивых снимков напитка для своего Instagram, ведь атмосфера в кофейне просто невероятная.


Milk&Honey, @milkandhoney_almaty


В кофейне Milk&Honey представлены как горячие, так и холодные кофейные напитки на любой вкус.


Holder Coffee, @holder_coffee


В Holder Coffee действует классная акция: 10% скидка студентам, любителям гор, бегунам и тем, кто принесет с собой многоразовый стаканчик.


Travelers Coffee, @travelers.almaty


В меню кофейни представлен огромный выбор классического и авторского кофе, так что каждый найдет тут что-то свое.



Нур-Султан


Zebra Coffee, @zebracoffee.kz


Сеть кофеен Zebra Coffee радует гостей широким ассортиментом кофейных напитков, приятными ценами и удобным месторасположением.


Coffeeboom, @coffeeboom2010


Название говорит само за себя. Здесь можно заказать кофе на любой вкус и насладиться напитком в уютной атмосфере.


Точка, @cafe.tochka


Отличное место для душевных разговоров за чашечкой ароматного капучино.


Marrone Rosso, @marrone.rosso


Сеть кофеен Marrone Rosso уже много лет радует гостей и жителей города свежими и бодрящими кофейными напитками.


DRUJBA, @drujba.cafe


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Хотите уединиться и отдохнуть от суеты города за чашечкой свежего кофе? Тогда вам в @drujba.cafe.


Nurba’s Espresso Bar, @nurbas2014


В кафе-домике Nurba’s Espresso Bar действует классная акция: придя за кофе со своим термосом, вы получаете 10% скидку.


EspressoBar, @espresso_bar


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В EspressoBar представлен большой выбор кофейных напитков, о которых вы наверняка даже не слышали. Например, кофе с сыром.


Discovery Coffee, @discovery_coffee_astana


Кокосовый раф, арахисовый фраппе и латте халва — все это можно попробовать в Discovery Coffee.


Times Square, @timessquare.kz


Решили отказаться от кофеина, но так и хочется выпить чашечку кофе? Тогда это место — находка для вас, ведь тут в меню представлен декаф, кофе без кофеина.



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#астана #алматы #кофе #кофейни #нурсултан
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