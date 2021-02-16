Для ценителей кофе: 18 заведений в Алматы и Нур-Султане

Сделали подборку мест с самым вкусным кофе в Алматы и Нур-Султане, основываясь на рекомендациях горожан.





Алматы





В кофейне-ресторане представлен широкий ассортимент кофе на любой вкус. Например, шоколадно-ореховый кофе или банана-фреско.













Отличное место как для работы, так и для душевных разговоров за чашечкой капучино.





Хотите уединиться и отдохнуть от суеты города за чашечкой свежего кофе? Тогда вам в @jumpingoat.coffee.





Cafeteria уже больше 10 лет радует алматинцев свежими и бодрящими кофейными напитками.





Место для настоящих ценителей, ведь здесь представлены напитки, приготовленные из лучших сортов кофе.





Здесь можно не только насладиться чашечкой свежезаваренного кофе, но и сделать пару красивых снимков напитка для своего Instagram, ведь атмосфера в кофейне просто невероятная.





В кофейне Milk&Honey представлены как горячие, так и холодные кофейные напитки на любой вкус.









В Holder Coffee действует классная акция: 10% скидка студентам, любителям гор, бегунам и тем, кто принесет с собой многоразовый стаканчик.





В меню кофейни представлен огромный выбор классического и авторского кофе, так что каждый найдет тут что-то свое.





Нур-Султан





Сеть кофеен Zebra Coffee радует гостей широким ассортиментом кофейных напитков, приятными ценами и удобным месторасположением.





Название говорит само за себя. Здесь можно заказать кофе на любой вкус и насладиться напитком в уютной атмосфере.





Отличное место для душевных разговоров за чашечкой ароматного капучино.









Сеть кофеен Marrone Rosso уже много лет радует гостей и жителей города свежими и бодрящими кофейными напитками.





Хотите уединиться и отдохнуть от суеты города за чашечкой свежего кофе? Тогда вам в @drujba.cafe.









В кафе-домике Nurba’s Espresso Bar действует классная акция: придя за кофе со своим термосом, вы получаете 10% скидку.











В EspressoBar представлен большой выбор кофейных напитков, о которых вы наверняка даже не слышали. Например, кофе с сыром.





Кокосовый раф, арахисовый фраппе и латте халва — все это можно попробовать в Discovery Coffee.





Решили отказаться от кофеина, но так и хочется выпить чашечку кофе? Тогда это место — находка для вас, ведь тут в меню представлен декаф, кофе без кофеина.