Для ценителей кофе: 18 заведений в Алматы и Нур-Султане

Сделали подборку мест с самым вкусным кофе в Алматы и Нур-Султане, основываясь на рекомендациях горожан.
Алматы
«Белый кит», @belyikitalmaty
В кофейне-ресторане представлен широкий ассортимент кофе на любой вкус. Например, шоколадно-ореховый кофе или банана-фреско.
Кафе «Неделька», @cafenedelka
Отличное место как для работы, так и для душевных разговоров за чашечкой капучино.
JumpinGoat Coffee, @jumpingoat.coffee
Хотите уединиться и отдохнуть от суеты города за чашечкой свежего кофе? Тогда вам в @jumpingoat.coffee.
Cafeteria, @cafeteria_almaty
Cafeteria уже больше 10 лет радует алматинцев свежими и бодрящими кофейными напитками.
Unex Coffee, @unex_coffee1998
Место для настоящих ценителей, ведь здесь представлены напитки, приготовленные из лучших сортов кофе.
Vanilla Coffee, @vanillacoffee.kz
Здесь можно не только насладиться чашечкой свежезаваренного кофе, но и сделать пару красивых снимков напитка для своего Instagram, ведь атмосфера в кофейне просто невероятная.
Milk&Honey, @milkandhoney_almaty
В кофейне Milk&Honey представлены как горячие, так и холодные кофейные напитки на любой вкус.
Holder Coffee, @holder_coffee
В Holder Coffee действует классная акция: 10% скидка студентам, любителям гор, бегунам и тем, кто принесет с собой многоразовый стаканчик.
Travelers Coffee, @travelers.almaty
В меню кофейни представлен огромный выбор классического и авторского кофе, так что каждый найдет тут что-то свое.
Нур-Султан
Zebra Coffee, @zebracoffee.kz
Сеть кофеен Zebra Coffee радует гостей широким ассортиментом кофейных напитков, приятными ценами и удобным месторасположением.
Coffeeboom, @coffeeboom2010
Название говорит само за себя. Здесь можно заказать кофе на любой вкус и насладиться напитком в уютной атмосфере.
Точка, @cafe.tochka
Отличное место для душевных разговоров за чашечкой ароматного капучино.
Marrone Rosso, @marrone.rosso
Сеть кофеен Marrone Rosso уже много лет радует гостей и жителей города свежими и бодрящими кофейными напитками.
DRUJBA, @drujba.cafe
Хотите уединиться и отдохнуть от суеты города за чашечкой свежего кофе? Тогда вам в @drujba.cafe.
Nurba’s Espresso Bar, @nurbas2014
В кафе-домике Nurba’s Espresso Bar действует классная акция: придя за кофе со своим термосом, вы получаете 10% скидку.
EspressoBar, @espresso_bar
В EspressoBar представлен большой выбор кофейных напитков, о которых вы наверняка даже не слышали. Например, кофе с сыром.
Discovery Coffee, @discovery_coffee_astana
Кокосовый раф, арахисовый фраппе и латте халва — все это можно попробовать в Discovery Coffee.
Times Square, @timessquare.kz
Решили отказаться от кофеина, но так и хочется выпить чашечку кофе? Тогда это место — находка для вас, ведь тут в меню представлен декаф, кофе без кофеина.