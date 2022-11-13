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Для резидентов IT Park Uzbekistan стал доступен виртуальный офис
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Сегодня в 10:07

Для резидентов IT Park Uzbekistan стал доступен виртуальный офис

IT Park запускает для резидентов услугу «Виртуальный офис». Об этом сообщила пресс-служба технопарка.

Новая услуга позволит оформить IT-компанию без физического офиса. Сотрудники смогут взаимодействовать друг с другом, с партнерами и заказчиками удаленно, из любой точки мира. Корреспонденция будет перенаправляться по фактическому адресу.

Услуга позволит сократить расходы на аренду и содержание офисного пространства или на перевод жилого помещения в нежилой статус. Также «Виртуальный офис» исключает присвоение компании высокого налогового риска.

Виртуальный офис предоставляется только резидентам IT Park. Директором компании должен быть гражданин Узбекистана.

Для оформления услуги требуется представить:

— название юридического лица

— личные данные руководителя

— число имеющихся работников, планы расширения численности

— фактический адрес и контакты заявителя

— адреса и контакты директора и учредителей организации.

«Виртуальный офис» обойдется в 600 000 сумов ежемесячно. Подробности можно узнать в специальном разделе сайта IT Market.

Источник: spot.uz

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