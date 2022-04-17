Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
dlya-inostrannyh-it-specialistov-gosudarstvennye-uslugi-budut-predostavlyat-sya-po-principu-odnogo-okna-na-baze-ekspat-centra-mfca
Для иностранных IT-специалистов государственные услуги будут предоставляться по принципу «одного окна» на базе Экспат Центра МФЦА
66
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:58

Для иностранных IT-специалистов государственные услуги будут предоставляться по принципу «одного окна» на базе Экспат Центра МФЦА

IT-специалисты, прибывающие в Казахстан на длительный срок, смогут получать такие государственные услуги, как: оформление индивидуального идентификационного номера, регистрация в Базе мобильных граждан, выпуск электронной цифровой подписи, регистрация юридического лица, открытие банковского счета, регистрация временного проживания, покупка казахстанской SIM-карты.

В ЭЦМ работают сотрудники ЦОНа, банков второго уровня, миграционной службы и другие специалисты. Преимущество ЭЦМ — в экономии времени, так как получатель услуг сможет пройти все процедуры в одном месте.

Время работы центра: с 9:00 до 18:00.

Адрес: пр. Мәңгілік Ел, 55/18, павильон С 3.3. Контактный номер: +7 7172 79 97 77.

Источник: kapital.kz

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#expo #it #экспаты #aifc #релокация
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане пройдут мероприятия к 20-летию столицы на бесплатной основе
2063
Егор Крид выпустил свой третий альбом. Он называется «58»
1584
MOST запустил Венчурный фонд объемом 10 миллионов долларов США
1815
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.