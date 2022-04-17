Для иностранных IT-специалистов государственные услуги будут предоставляться по принципу «одного окна» на базе Экспат Центра МФЦА

IT-специалисты, прибывающие в Казахстан на длительный срок, смогут получать такие государственные услуги, как: оформление индивидуального идентификационного номера, регистрация в Базе мобильных граждан, выпуск электронной цифровой подписи, регистрация юридического лица, открытие банковского счета, регистрация временного проживания, покупка казахстанской SIM-карты.

В ЭЦМ работают сотрудники ЦОНа, банков второго уровня, миграционной службы и другие специалисты. Преимущество ЭЦМ — в экономии времени, так как получатель услуг сможет пройти все процедуры в одном месте.

Время работы центра: с 9:00 до 18:00.

Адрес: пр. Мәңгілік Ел, 55/18, павильон С 3.3. Контактный номер: +7 7172 79 97 77.

Источник: kapital.kz



