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Дизайнер создала первый в мире саукеле, распечатанный на 3D-принтере
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Сегодня в 11:07

Дизайнер создала первый в мире саукеле, распечатанный на 3D-принтере

Дизайнер Ниса Кинжалина произвела фурор на своей свадьбе необычным саукеле, который невеста придумала сама и распечатала на 3D-принтере. Это первый саукеле в мире, который создали таким образом.

Ниса Кинжалина работает предметным дизайнером в Алматы. Ежегодно она представляет свои работы на мировых выставках в Милане, Париже, Лондоне, Гонконге и Токио. О ней писали крупные мировые издания, такие как Vogue, Dezeen, Wallpaper, ArchitecturalDigest и Mocoloco. Сейчас Ниса готовится к выставке в Дубае.

Источник: tengrinews.kz

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