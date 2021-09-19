Дизайнер создала первый в мире саукеле, распечатанный на 3D-принтере

Дизайнер Ниса Кинжалина произвела фурор на своей свадьбе необычным саукеле, который невеста придумала сама и распечатала на 3D-принтере. Это первый саукеле в мире, который создали таким образом.

Ниса Кинжалина работает предметным дизайнером в Алматы. Ежегодно она представляет свои работы на мировых выставках в Милане, Париже, Лондоне, Гонконге и Токио. О ней писали крупные мировые издания, такие как Vogue, Dezeen, Wallpaper, ArchitecturalDigest и Mocoloco. Сейчас Ниса готовится к выставке в Дубае.

Источник: tengrinews.kz