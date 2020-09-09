Дистанционное обучение: 5 советов родителям, которые облегчат учебный процесс

Учебный год для многих детей начался с дистанционного обучения. Мы понимаем, что это непростой период для всей семьи. Но вот пять способов, которые помогут сделать онлайн-обучение эффективнее и проще.

Организуйте рабочее место

Найдите угол или комнату в доме, которые смогли бы стать уютным рабочим местом. Исключите отвлекающие факторы. Место должно способствовать целенаправленному и эффективному обучению. Уделите внимание мебели, удобный стол, стул и хорошее освещение позволят сделать так, чтобы день не закончился болями в шее.

Если ребенок испытывает трудности с вниманием, организуйте его рабочее место так, чтобы он смотрел на стену, а не в комнату или окно. Если ему трудно оставаться неподвижным и сосредоточенным, попробуйте наряду с обычным стулом поставить в рабочей зоне качающееся кресло, где школьник будет читать книги, или мяч для упражнений, сидя на котором, он сможет думать над решением сложных задач. Добавьте лампу со светодиодами, чтобы уменьшить утомляемость глаз. Поместите ее с противоположной стороны от доминирующей руки.

Позаботьтесь о еде заранее

Когда люди находятся дома, кажется, что они все время хотят есть, особенно дети. Попробуйте организовать день так, как это было раньше. Приготовьте и упакуйте еду и закуски с вечера, подпишите так, чтобы ребенку было понятно. Когда все готово, учебный день проходит более гладко, и не нужно все время бегать на кухню, отвлекаться и тратить время.





Не забывайте о двигательной активности

Мы все пониманием, насколько двигательная активность важна для детей. Это помогает сжечь излишки энергии, усиливает выработку эндорфинов и стимулирует кровообращение. Движение должно идти рука об руку с сидячим онлайн-обучением.

Научите ребенка делать короткие перерывы, чтобы размять тело, сделать маленькую пробежку на месте или по комнате. А после занятий лучше дать школьнику возможность прогуляться на свежем воздухе.

Установите дедлайн

Одна из самых больших проблем онлайн-обучения в том, что, выполняя домашнее задание, дети и чаще всего их родители засиживаются до ночи. Полноценный сон и качественный отдых — залог продуктивного дня. Поэтому, насколько возможно, установите дедлайн для всех учебных дел. У ребенка должно быть время на игры и любимые занятия.





Определите время для встреч с друзьями

Школа — это не только учебники, учителя и звонки на перемену. Важная составляющая школы — это социализация ребенка и общение с друзьями. Поэтому выделите регулярное время, когда он сможет встречаться со сверстниками, пусть даже онлайн, обсуждать волнующие его вопросы, смеяться и шутить. Этот период можно и нужно скрашивать приятными эмоциями.