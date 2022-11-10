Disney выпустит сериал по вселенной «Индианы Джонса»

Киностудия Disney разрабатывает сериал по мотивам фильмов «Индиана Джонс» для своей стриминговой платформы Disney+.

Сериал для Disney разработает подразделение студии Lucasfilm — кинокомпания Джорджа Лукаса, создавшего вселенную «Индианы Джонса». Сейчас студии пока ищут сценариста, поэтому деталей сюжета все еще нет.

Неясно, будет сериал приквелом или спин-оффом либо его свяжут с предстоящим пятым фильмов кинофраншизы про Индиану Джонса, как это было с сериалом Disney+ по киновселенной Marvel.

Премьера новой части «Индианы Джонса» состоится 30 июня 2023 года. Помимо Харрисона Форда, в ней снимаются Мадс Миккельсен, Антонио Бандерас, Бойд Холбрук, Томас Кречман, Шонетт Рене Уилсон, Оливье Рихтерс и Тоби Джонс. Режиссер — Джеймс Мэнголд

Источник: daily.afisha.ru



