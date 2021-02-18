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Disney+ выпустит документальное шоу о создании кинопроектов Marvel
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Сегодня в 11:15

Disney+ выпустит документальное шоу о создании кинопроектов Marvel

На стриминговом сервисе Disney+ появится новый документальный сериал Assembled, посвященный созданию кинопроектов Marvel Studios.

Шоу покажет закулисье таких фильмов, как «Сокол и Зимний Солдат», «Локи», «Черная Вдова», а также многочисленных сериалов во вселенной Marvel. Первый эпизод Assembled будет посвящен разработке «ВандаВижен».

Из него зрители смогут узнать, как сформировалась неожиданная концепция, вдохновленная классическими ситкомами, а также посмотреть, каким образом съемочная группа сумела воссоздать старые техники телепроизводства.

В пилоте документального проекта появятся актеры Элизабет Олсен, Пол Беттани, Тейона Пэррис и Кэтрин Хан, а также творческая команда сериала. Выпуск о «ВандаВижен» можно будет посмотреть с 12 марта.

Источник: daily.afisha.ru

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