Disney+ показал трейлер документального сериала «Свет и магия», посвященного истории кино

В сети появился трейлер документального сериала «Свет и магия», который выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 27 июля.
Трейлер анонсирует шесть эпизодов, в которых ведущие кинематографисты мира расскажут о своей профессии и ее сложностях. В сериале приняли участие среди прочих Джордж Лукас и Стивен Спилберг.
В центре внимания кинематографистов оказалась студия Industrial Light & Magic, занимающаяся созданием визуальных эффектов к фильмам с 1975 года. Она работала над франшизами «Звездные войны» и «Назад в будущее», а также картинами «Инопланетянин», «Кто подставил кролика Роджера» и «Джуманджи».
Всего на счету студии — более 350 фильмов и 16 премий «Оскар».
Единственное, что может быть более особенным, чем спецэффекты — это люди, которые их создают.
Источник: daily.afisha.ru