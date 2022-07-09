Disney+ показал трейлер документального сериала «Свет и магия», посвященного истории кино

В сети появился трейлер документального сериала «Свет и магия», который выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 27 июля.

Трейлер анонсирует шесть эпизодов, в которых ведущие кинематографисты мира расскажут о своей профессии и ее сложностях. В сериале приняли участие среди прочих Джордж Лукас и Стивен Спилберг.

В центре внимания кинематографистов оказалась студия Industrial Light & Magic, занимающаяся созданием визуальных эффектов к фильмам с 1975 года. Она работала над франшизами «Звездные войны» и «Назад в будущее», а также картинами «Инопланетянин», «Кто подставил кролика Роджера» и «Джуманджи».

Всего на счету студии — более 350 фильмов и 16 премий «Оскар».

Единственное, что может быть более особенным, чем спецэффекты — это люди, которые их создают.

Источник: daily.afisha.ru