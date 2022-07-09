Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
disney-pokazal-treyler-dokumental-nogo-seriala-svet-i-magiya-posvyaschennogo-istorii-kino
Disney+ показал трейлер документального сериала «Свет и магия», посвященного истории кино
126
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:31

Disney+ показал трейлер документального сериала «Свет и магия», посвященного истории кино

В сети появился трейлер документального сериала «Свет и магия», который выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 27 июля.

Трейлер анонсирует шесть эпизодов, в которых ведущие кинематографисты мира расскажут о своей профессии и ее сложностях. В сериале приняли участие среди прочих Джордж Лукас и Стивен Спилберг.

В центре внимания кинематографистов оказалась студия Industrial Light & Magic, занимающаяся созданием визуальных эффектов к фильмам с 1975 года. Она работала над франшизами «Звездные войны» и «Назад в будущее», а также картинами «Инопланетянин», «Кто подставил кролика Роджера» и «Джуманджи».

Всего на счету студии — более 350 фильмов и 16 премий «Оскар».

Единственное, что может быть более особенным, чем спецэффекты — это люди, которые их создают.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кино #чтопосмотреть #трейлер #документальныйфильм #disneyplus
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Концерт итальянских звезд «Сан-Ремо» состоится в Астане
2287
Американский писатель выпустил приквел «Великого Гэтсби»
1611
«Самрук-Казына» объявил набор на летнюю стажировку
2089
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.