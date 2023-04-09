Disney+ показал тизер-трейлер сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца»

На YouTube-канале Star Wars опубликовали тизер-трейлер сериала «Асока» — спин-оффа «Мандалорца», посвященного девушке-джедаю Асоке Тано. Ее роль в шоу исполнила Росарио Доусон.

В трейлере Асока признается, что начала сталкиваться со слухами о возвращении адмирала Трауна в качестве наследника Империи. «Мы должны подготовиться к худшему», — заявляет пилот Гера Синдулла.

Помимо этих двух женских персонажей в трейлере появились джедай Бейлон, Сабина Врен и другие персонажи. Узнать больше об их приключениях можно будет в августе, когда шоу выйдет на стрим-сервисе Disney+.

Источник: daily.afisha.ru