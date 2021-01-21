Disney опубликовал трейлер сборника анимационных короткометражек Pixar Popcorn

Кинокомпания Disney показала трейлер сборника короткометражных фильмов Pixar Popcorn, основанных на вселенных самых популярных проектов Pixar. Ролик появился на YouTube-канале анимационной студии.

Посмотреть новые мультфильмы с любимыми героями можно будет с 22 января на стриминговой платформе Disney+. В сборник войдут 10 картин, персонажами которых станут, в частности, овечки и пара картофелин из «Истории игрушек», рыбка Дори из «В поисках Немо» и скелеты из «Тайны Коко».

Источник: daily.afisha.ru