Disney опубликовал трейлер аниме-антологии Star Wars: Visions

Ролик показал фрагменты из девяти глав антологии, которые расскажут о начинающих джедаях, зловещих ситхах, вдохновленных дроидах и знаменитом охотнике за головами Бобе Фетте.
Сериал создали сразу семь анимационных студий: Production I.G, Trigger, Geno Studio, Science Saru, Kinema Citrus, Kamikaze Douga и Studio Colorido. Они нарисовали девять эпизодов в разной визуальной стилистике, не связанных между собой.
Серии называются «Дуэль», «Лоп и Очо», «Татуинская рапсодия», «Близнецы», «Старейшина», «Сельская невеста», «Акакири», «Т0-В1» и «Девятый джедай». В центре повествования — как уже знакомые, так и совершенно новые персонажи.
Источник: daily.afisha.ru