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Disney опубликовал трейлер аниме-антологии Star Wars: Visions
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Сегодня в 10:56

Disney опубликовал трейлер аниме-антологии Star Wars: Visions

В сети появился трейлер мультипликационного сериала Star Wars: Visions — аниме-антологии по мотивам «Звездных войн», которая выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 22 сентября.



Ролик показал фрагменты из девяти глав антологии, которые расскажут о начинающих джедаях, зловещих ситхах, вдохновленных дроидах и знаменитом охотнике за головами Бобе Фетте.

Сериал создали сразу семь анимационных студий: Production I.G, Trigger, Geno Studio, Science Saru, Kinema Citrus, Kamikaze Douga и Studio Colorido. Они нарисовали девять эпизодов в разной визуальной стилистике, не связанных между собой.

Серии называются «Дуэль», «Лоп и Очо», «Татуинская рапсодия», «Близнецы», «Старейшина», «Сельская невеста», «Акакири», «Т0-В1» и «Девятый джедай». В центре повествования — как уже знакомые, так и совершенно новые персонажи.

Источник: daily.afisha.ru

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