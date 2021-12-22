Disney+ опубликовал новый тизер «Книги Бобы Фетта» — спин-оффа «Мандалорца»

В сети появился новый тизер сериала «Книга Бобы Фетта». Его опубликовали на YouTube-канале Star Wars. Спин-офф «Мандалорца» выйдет на cтриминговой платформе Disney+ 29 декабря.

Ролик с подзаголовком «Авторитет» показывает главного героя во время напряженного ужина с наемницей Феннек Шанд и другими гостями, которые могут стать для Бобы Фетта угрозой. Также в видео упоминается мэр Татуина по имени Тви’лек — его озвучил в сериале Роберт Родригес.

Первый сезон шоу расскажет об охотнике за головами и его спутнице, которые заявят о своих правах на территорию, которой некогда управлял Джабба Хатт. Но власть на Татуине будет привлекать не только Бобу Фетта — за нее сразятся разные группировки.

Среди актеров «Книги Бобы Фетта» — Темуэра Моррисон, Вэнь Минна и Дженнифер Билс. Автором музыки к сериалу стал Людвиг Геранссон, работавший ранее над саундтреком «Мандалорца».

Источник: daily.afisha.ru