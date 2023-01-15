Disney объявила о возвращении мультсериала «Финес и Ферб»

Disney на мероприятии TCA объявила о возвращении мультсериала «Финес и Ферб».

Музыкальная комедия вернется на 40 эпизодов, которые разделят на два сезона. К работе над проектом вернется его соавтор Дэн Повенмайр.

Мультсериал рассказывает о приключениях Финеса и его сводного брата Ферба, которые живут в вымышленном городе Дэнвилле.

В течение первого сезона в различных эпизодах участвовали такие приглашенные звезды, как Бен Стиллер, Келли Кларксон, Кевин Смит, Дэвид Митчелл, Сет МакФарлейн и другие.

Источник: daily.afisha.ru