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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Discovery Channel показал документальный фильм о Каспийском море
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Сегодня в 10:06

Discovery Channel показал документальный фильм о Каспийском море

Документальный фильм о Каспийском море вышел на Discovery Channel. Большая часть фильма была снята на территории Казахстана. В фильме подчеркнули, что Каспийское море — самый большой замкнутый водоем на планете, он больше по размеру, чем многие страны мира.

Источник: the-village.kz

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#казахстан #фильм #каспийскоеморе
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