Директор по маркетингу OLX о том, почему к работе в найме нужно относиться как к собственному бизнесу

Станислав Дубинчик, 31 год, город — Алматы, директор по маркетингу и бизнес-проектам, OLX Казахстан

О начале карьеры в маркетинге

Я в маркетинге уже больше десяти лет, а по образованию я финансист, окончил UIB. Когда учился в школе, думал, что буду работать в банке, мне было это интересно, ведь это статусно и круто. Но во время учебы понял, что финансы — это не мое, меня тянуло в другое направление, у меня была даже своя рэп-группа. Мы активно выступали и гастролировали по Казахстану, а лучше всего у меня получалось рекламировать нашу группу. Тогда я понял, что мне интересен маркетинг.





После окончания университета я не работал по специальности ни дня, сразу пошел в маркетинг. Первая компания, в которой я работал, была Alser, я пришел туда на позицию менеджера по маркетингу. Там я проработал два с половиной года, в то время я вообще не понимал, что такое маркетинг, но я всему обучился сам, читал много литературы, перенимал опыт у коллег. С каждым днем понимал, что это то, в чем я хочу развиваться, это сильно меня драйвит, и ничего, кроме маркетинга, меня так сильно не интересует.

Сейчас мое мнение не изменилось, оно только усилилось. Маркетинг — профессия, которая никогда не стоит на месте, она каждый день меняется, развивается и не надоедает. Маркетинг в 2010 году и сейчас — это совершенно разные вещи. Маркетинг — профессия для тех, кто любит быть в постоянном движении.

Есть много книг по маркетингу, они дают базу, но они в основном все написаны на рынках США и Европы, многие знания их них неприменимы у нас. Чтобы обучиться маркетингу, нужно общаться с людьми с разных рынков, с коллегами, набираться опыта, читать полезные статьи, изучать опыт коллег из стран СНГ. Но я призываю изучать маркетинг через собственный опыт — лучше получить несколько факапов, но это будет ваш опыт, из которого вы вынесете урок и создадите удачные проекты.

Когда я начинал работать маркетологом, у меня была цель — стать директором по маркетингу. Я понимал, что мне для этого нужно изучить и разобраться во всех сферах маркетинга, в контекстной рекламе, SMM, радио, ТВ-рекламе и так далее. Но есть люди, которым нравится одна сфера, и они хотят в ней глубоко разбираться, быть экспертами. И это хорошо, в компании должны быть такие люди, благодаря им компании и растут.

Многие, кто идут в маркетинг, думают, что это веселая жизнь из кино, где постоянные мозговые штурмы, съемки и командировки. Зачастую это так, если вы работаете в маркетинговом агентстве. Но если говорить про работу в крупных компаниях, вся веселая часть занимает всего 5% времени, 95% работы — это аналитика и работа с цифрами.

Что такое маркетинг, и кто такой хороший маркетолог

Маркетинг — это про коммуникации, привлечение и удержание клиентов. Основные метрики маркетолога — количество людей, которых он смог привлечь и удержать. Но чаще всего в Казахстане смотрят только на первую часть, а хороший маркетолог должен работать по всем направлениям.





Еще хороший маркетолог умеет работать с большими массивами данных, анализировать и находить закономерности. Он должен понимать людей, как они живут, какие у них есть инсайты, понимать, как меняется их поведение, так как в маркетинге все быстро меняется.

Плюсы маркетинга в том, что индустрия никогда не стоит на месте, абсолютно каждый день появляется что-то новое, выходят новые сервисы для рекламы, новые кейсы, челленджи. Сложностей и негатива за все десять лет работы в маркетинге я не нашел. В 2019 году я получил премию «Лучший директор по маркетингу в Казахстане», я ей рад, но не зацикливаюсь на наградах. Быть лучшим маркетологом Казахстана классно, но лучше, когда ты лучший маркетолог в мире.

К работе в любой компании я не отношусь как к работе по найму, а отношусь как к своему бизнесу. Принимая различные решения, я спрашиваю себя: «А как бы я поступил, если бы это был мой бизнес и деньги?». Когда человек думает, что его задача — ходить на работу с 09:00 до 18:00 и ничего не вкладывать, ничего хорошего из этого не получается. Хороший маркетолог умеет чувствовать себя частью компании, и он знает, что от его работы зависит рост компании.

В офлайн- и онлайн-бизнесе отличаются подходы. Офлайн-бизнес использует одни каналы коммуникации, где важно, чтобы максимальное количество людей увидели товар и пришли в магазин. В электронной коммерции нужно зацепить внимание всех тех пользователей, которые есть в интернете, и нужно понимать, как выстраивать коммуникацию с ними.

О маркетинге в Olx





Маркетинг сыграл большую роль в успехе Olx в Казахстане. В 2014 году бренд Olx только зашел на рынок после ребрендинга Slando. На самом деле Olx — глобальная компания, которая работает больше чем в 45 странах мира. Мы понимали, что нам нужно достучаться до огромного количества людей и рассказать о площадке, нам нужны были масштабные коммуникации. Несмотря на то, что Olx — это интернет-площадка, мы пошли на ТВ, два раза в год размещали там рекламу, также подключали радио и наружную рекламу на билбордах, мы рассказывали о ценности площадки для казахстанцев. Когда многие воспользовались сервисом, начало работать сарафанное радио, и сейчас Olx — народный сервис.

Сегодня основная задача маркетинга в Olx — сделать сервис эффективным для продавцов, чтобы они получали больше клиентов и заявок.

Olx — самая популярная площадка в казнете, у нас больше 9 000 000 уникальных пользователей в месяц. Ее успех в том, что это полезная площадка, сервис, где любой житель Казахстана, у которого есть доступ в интернет, может найти все, что ему нужно, и продать все, что ему не нужно.

Olx помогает малому бизнесу продавать в интернете, не тратя время и деньги на создание собственных площадок. Во время карантина, когда все закрылось, много бизнеса зашло на Olx.

О будущем маркетинга

В будущем маркетинг будет автоматизироваться, через десять лет отдел маркетинга, который состоял из десяти человек, будет также эффективен, но будет состоять из двух-трех человек. Но совсем без людей маркетинг обойтись не сможет, так как нельзя автоматизировать самое главное — знания о людях, которые есть у маркетолога. Хороший маркетолог общается со своей аудиторией и знает ее потребности.