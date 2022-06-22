Директор по маркетингу Aqniet Group о том, как построить успешную карьеру в области коммуникаций

Об образовании





Об Aqniet Group





О маркетинге





О собственном агентстве





Советы для успешной карьеры





Первое образование я получила в Назарбаев Университете. Но мне всегда был интересен маркетинг. Со времен студенчества я пробовала себя в разных направлениях: брендинг, диджитал, традиционный маркетинг, даже занималась продвижением стартапа. Затем получила степень магистра в области маркетинга, PR и корпоративных коммуникаций по программе «Болашак» в Великобритании.После окончания учебы я переехала в Алматы. В моем портфолио появились такие компании, как Dostyk Plaza, Mega Center, строитроительный холдинг Rams Qazaqstan. Тогда я много говорила о маркетинге в социальных сетях и параллельно с работой развивала маркетинговое агентство.После ухода из Mega Center мне предложили занять позицию Директора по маркетингу в Aqniet Group. Я увидела в портфолио компании бренд Europharma и приняла решение пройти отбор. Прошла первое интервью, затем второе с генеральным директором и через две недели вышла на работу.В компании около 80 разных проектов: Europharma, Emart, отель Movenpick в Москве, в Алматы — Novotel, в Шымкенте сеть Pana, резорты в Турции, сеть ресторанов Sandyq, кофейня Tary, отечественный сервис такси, теплицы и множество других направлений.Отдел маркетинга в компании работает ни как отдельная компания на аутсорсинге, а как подручное агентство. Самое большое преимущество быть в такой команде — это возможность получить опыт в самых разных сферах.У нас в отделе работает два бренд-менеджера, менеджер по монетизации рекламных площадок, два трейд-маркетолога, графический дизайнер, видеограф, SMM-специалист, маркетолог. Есть и открытые позиции.Маркетинг — это продукт, ценообразование, дистрибьюция, сервис, продажи. Хороший маркетолог должен понимать и погружаться в каждый из этих процессов. Иметь видение генерального директора. Поэтому среди CEO много бывших CMO.Мною движет интерес, я могу отработать полную рабочую неделю, а в выходные записывать курсы по SMM или проводить съемки. Я люблю маркетинг. Эта сфера подходит мне по темпераменту, соответствует профессиональным, личностным качествам.Я развиваю агентство с 2016 года. В 2019 году закрыла его и улетела на учебу в Великобританию. В 2022 году, когда увидела спрос на агентские услуги, мы с партнером Арай возобновили работу компании. Теперь Арай — генеральный и операционный директор, а я отвечаю за стратегию и видение, так как у меня есть full time работа.Наше агентство называется «Алау». В команде работают маркетологи, SMM и digital специалисты, таргетологи.Мы проводим небольшие потоки онлайн-курсов по SMM. Это мое хобби.Самое главное — оставаться в информационном потоке. Маркетинг — это люди. Если мы не знаем, чем они живут, интересуются, что едят, куда ходят, что их беспокоит, чего они боятся — будет тяжело предложить свой пакет услуг.Еще важно держать глаза, сердце, разум, уши открытыми.Рекомендую развивать аналитические скиллы. Каждое решение, которое вы принимаете в рамках стратегии компании, должно на что-то опираться: на цифры, финансы, на то, что говорят клиенты о том или ином продукте и рынке.Советую подписаться на рассылки: Harvard Business Review, Mackenzie Review и Google Alerts.