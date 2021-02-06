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Dior стал самым популярным модным брендом в соцсетях
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Сегодня в 11:52

Dior стал самым популярным модным брендом в соцсетях

Launchmetrics составил рейтинг самых упоминаемых модных брендов в соцсетях и СМИ. Первую строчку занял французский производитель аксессуаров и косметики Dior.

Популярность брендов в соцсетях высчитывается с помощью алгоритма Media Impact Value (MIV). Он оценивает такие факторы, как охваты, скорость передачи мультимедиа и качество контента. Чем выше каждый из критериев, тем выше Launchmetrics оценивает доход бренда от рекламы.

Согласно подсчетам, прибыль Dior от рекламных кампаний составила 618,4 млн долларов — примерно 46 млрд рублей. Позади остались Chanel (MIV — 498,5 млн долларов), Gucci (454,7 млн), Louis Vuitton (405,8 млн) и Saint Laurent (246,1 млн).

Успех многих брендов аналитики Launchmetrics связывают с популярностью на китайских платформах WeChat, Weibo и Xiaohongshu. Гиганта изделий из кожи Hermès в этом году не особо упоминали в США, зато в Китае он попал на пятое место. В результате в мировом рейтинге ему удалось добраться до десятой строчки.

Источник: daily.afisha.ru

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#мода #стиль #бренд #dior
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