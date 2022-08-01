Dior разработал скины и кастомный автомобиль для игры Gran Turismo 7

Dior сообщил, что креативный директор бренда Ким Джонс разработал скины и винтажный автомобиль для игры Gran Turismo 7. Это последняя часть популярной серии видеоигр-симуляторов гонок от японской студии Polyphony Digital.

Первая виртуальная капсульная коллекция Dior, которая будет представлена 25 августа в Gran Turismo 7, состоит из желто-серого комбинезона, перчаток в тон, новой версии ботинок Diurizone и сине-серого шлема. В дизайне был использован фирменный принт Dior.

Предметы украшают инициалы CD Diamond и нашивка Christian Dior Atelier Avenue Montaigne. Также на винтажном итальянском спорткаре De Tomaso Mangusta можно заметить номер 47, и это не просто так: он отсылает к 1947 году, когда Кристиан Диор провел свой дебютный показ мод.