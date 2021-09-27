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Динара Садуакасова стала обладательницей командного Кубка Европы по шахматам
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Сегодня в 11:02

Динара Садуакасова стала обладательницей командного Кубка Европы по шахматам

Казахстанская шахматистка, международный мастер Динара Садуакасова в составе российской команды South Ural выиграла клубный Кубок Европы среди женщин.

South Ural во время турнира, который проходил в стоящем на берегу Охридского озера городе Струга, выиграл все 7 матчей, набрав 22 очка. Второй стала команда Monte-Carlo из Монако, третьей — украинская GRECO Kyiv Chess Federation.

Динара Садуакасова провела шесть партий за первой доской, в них она одержала победу и пять раз сыграла вничью, в том числе с одними из лидеров мировых женских шахмат россиянкой Александрой Горячкиной и украинкой Анной Музычук.

Источник: prosports.kz

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