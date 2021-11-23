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Димаш вошел в десятку по популярности в соцсетях вместе с Адель и Тейлор Свифт
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Сегодня в 11:06

Димаш вошел в десятку по популярности в соцсетях вместе с Адель и Тейлор Свифт

Казахстанский певец Димаш Кудайберген вошел в десятку самых упоминаемых артистов в социальных сетях за ноябрь, по данным анализа американской независимой исследовательской компании NetBase Quid.

Деятельность NetBase Quid основана на анализе и оценке потребительского рынка в интернете. Димаш расположился на девятой строчке, опередив Трэвиса Скотта. На первом месте рейтинга популярности в соцсетях оказалась американская певица Тейлор Свифт, на втором — участник K-Pop-группы BTS JIN, третья позиция у еще одной южнокорейской артистки Lisa из Blackpink. В рейтинг также вошли Адель, Джастин Бибер и Ариана Гранде.

Источник: tengrinews.kz


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