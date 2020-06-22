Димаш Кудайберген подписал контракт с лейблом IPZ

Певец покоряет американскую публику.

«Димаш — талантливый художник, который только начинает завоевывать признание в Соединенных Штатах. У него огромные возможности расширить свою и без того успешную карьеру, и он станет активом для мировых брендов, стремящихся установить связь со своими последователями», — сказал управляющий партнер IPZ Роберт Зито.

IPZ — американский лейбл, который занимается продвижением, консультированием медиаличностей в сферах шоу-бизнеса и спорта.

Источник: @kudaibergenov.dimash