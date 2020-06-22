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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Димаш Кудайберген подписал контракт с лейблом IPZ
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20.06.2020

Димаш Кудайберген подписал контракт с лейблом IPZ

Певец покоряет американскую публику.

«Димаш — талантливый художник, который только начинает завоевывать признание в Соединенных Штатах. У него огромные возможности расширить свою и без того успешную карьеру, и он станет активом для мировых брендов, стремящихся установить связь со своими последователями», — сказал управляющий партнер IPZ Роберт Зито.

IPZ — американский лейбл, который занимается продвижением, консультированием медиаличностей в сферах шоу-бизнеса и спорта.

Источник: @kudaibergenov.dimash

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#димашкудайберген #сша #лейбл #певец
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