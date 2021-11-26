Казахстанский певец Димаш Кудайберген номинирован на российскую музыкальную премию «Виктория» в категории «Певец года».

Церемония награждения будет проходить 2 декабря в государственном Кремлевском дворце в Москве.

На соискание премии в категории «Певец года» номинированы такие известные артисты, как Дима Билан, Леонид Агутин, Jony, Филипп Киркоров. Димаш представлен в данной категории с композицией «Я скучаю по тебе».

Еще одна композиция в исполнении Димаша — Ave Maria, впервые прозвучавшая на фестивале «Новая волна-2021» в Сочи, представлена в номинации «Композитор года», автором является Игорь Крутой.

Источник: tengrinews.kz