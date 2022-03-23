Дилара Бейсикенова о том, как стала сотрудником крупнейшей финансовой компании в США

Девушка из Казахстана об учебе и работе в США, что такое лидерские программы, и как они помогают начать карьеру.





Дилара Бейсикенова, 29 лет, город — Даллас, старший аналитик и разработчик в JPMorgan Chase, @magnolia_gardens1





О переезде

Тетя пригласила меня в Нью-Йорк, когда мне было 16 лет. Не знаю, как мама собрала средства на билет, но я приехала в США только с амбициями в кармане.

После обучения в КазГЮУ я снова приехала в Нью-Йорк, где у меня уже были друзья и любимые места. Я поступила в Колледж Баруха. Во время учебы параллельно работала в двух-трех местах, встречала на пути много классных людей.

Рекомендую поступать в общественный колледж, а затем при желании перевестись в частный университет. Многие мои знакомые учились в NYU или в Columbia University. Но я ходила в обычный колледж, но сама оплачивала учебу, подрабатывая.

Об адаптации и сложностях

Я долго жила в центре Манхэттана, у тети, потом в женском общежитии в Челси, а затем с подругой в Нью-Джерси. Тетя вдохновляла меня на работу и даже ругала, если я долго спала по утрам.





Основные сложности при переезде в США: быть вдали от родственников, высокие налоги, на работе и в университете — большие проекты и сложные задачи. США — страна трудолюбивых людей. Даже японцы удивляются культуре труда в Штатах. Во время учебы в колледже я работала без выходных.

Если вы недавно переехали, рекомендую найти друзей, подрабатывать на нескольких проектах, не бояться участвовать в различных кружках.

О развитии и карьере

В школах США нет зубрежки, мало домашних заданий. Для меня это было непривычно. Детей учат выбору, изобилию, мыслить вне рамок и креативить. Уважают труд и успех. В финансовых вузах 80% обучения — это мастерство коллабораций, лидерства и коммуникаций и только 20% — точные науки. Все остальное познается на практике.

Поэтому для успеха в США нужны — знание английского языка и развитые навыки коммуникаций. Аналитикам рекомендую знать SQL, начинающим разработчикам — программные языки Java script. Рекомендую создавать портфолио и case studies, online presence и постоянно практиковаться. Мастерство — это результат упорного труда.

Мой опыт доказал, что мечты и амбиции в карьере могут сбыться в другой стране.





В компании JP Morgan Chase я начала карьеру с участия в лидерской программе. Такие программы есть в крупных компаниях. Они помогают молодым специалистам пройти ускоренное обучение на практике в одном из отделов. За короткий срок ты проходишь несколько ротаций, работая в разных отделах, а после этого можешь стать руководителем. Сначала я работала в направлении риск-менеджмента, но затем перешла в отдел цифровизации, занималась разработкой и дизайном.

Мы ездили на обучение в разные штаты, набирались опыта. В результате я сделала дизайн функции Chase app и сотрудничала с Disney. Внесла вклад в создание программы для покупателей частного жилья. Занималась планированием мероприятий в компании для поднятия корпоративного духа.

Как повлиял переезд

Живя за границей, больше ценишь свою культуру и язык. Сегодня я бы посоветовала людям не уезжать, а реализовываться, создавая бизнес.

В планах — вернуться в Казахстан. Я получила большой опыт в США, многое узнала. И хочу внести вклад в развитие своей страны.