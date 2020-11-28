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Digital-художник из Алматы о том, как зарабатывает на иллюстрациях и обучает людей со всего мира
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Вчера в 20:50

Digital-художник из Алматы о том, как зарабатывает на иллюстрациях и обучает людей со всего мира

Айнаш Касенова, художник

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Как все началось


Я digital-художник, но также работаю с традиционными техниками. Заниматься digital, рисовать на планшете я начала в 2013 году. Тогда это не было развито, поэтому я обучалась самостоятельно. Люди не знали, что это и как делается.

В 18 лет я не знала, кем хочу быть, но выбрала архитектуру и дизайн. В то время у меня не было мыслей о том, что художник — это настоящая профессия. Если бы мне тогда сказали, что можно было обучиться на художника, я бы сейчас занималась более традиционными направлениями. Так я рисую уже 11 лет, делаю работы на заказ.

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У меня были выставки, где я выставлялась с традиционными картинами. С цифровыми картинами еще не выставлялась и не представляю, как это будет. Потому что сейчас все выставляются в социальных сетях, и есть много платформ, где художники выставляют свои работы. Это тоже своего рода выставки.


О деятельности


В 2013 году я искала место для мастерской, дома я уже не помещалась, и хотелось уютное помещение в стиле лофт. Я понимала, что финансово одна это не вытяну, и так пришла идея сдавать помещение другим ребятам. В интернете узнала, что это называется коворкинг, собрала ребят, и мы стали работать под одной крышей.

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Рисование шло параллельно, так я зарабатывала карманные деньги. Тогда я поняла, что рисование приносит настоящий доход и это востребовано. В итоге рисование вытеснило все, и теперь я только рисую. Больше года назад я еще начала обучать, давать мастер-классы, открыла курсы, куда каждый может прийти и научиться рисовать. В этом году я запустила онлайн-курс.

Я работаю со многими людьми и компаниями. Сейчас сотрудничаю с крупными брендами. Компаниям чаще всего нужны иллюстрации, анимации для рекламных кампаний. Бывает, что заказывают иллюстрации для упаковок продуктов. Также иногда я рисую для казахстанских артистов иллюстрации обложек для альбомов. Два года подряд работаю с проектом «Бала Дауысы». Рисую портреты участников, затем их дарят им на финальном концерте. Иногда рисую картины для заведений, иногда люди украшают моими работами свои дома и офисы, дарят друг другу портреты или сертификаты на мои уроки рисования. Мои картины рассылаются по всему миру: Россия, США, Корея, страны Европы и СНГ.

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Мастер-классы по digital я провожу на платформе, на которой ученики регистрируются и учатся. Традиционные техники я не даю, так как моя экспертность больше именно в digital-технике рисования. Мои видеоуроки хорошо структурированы, ученики выполняют задания и присылают их на проверку, а я даю обратную связь. Ребята получают полезные навыки и имеют возможность собрать портфолио во время обучения. У меня обучаются ученики из разных стран.

Я планирую усовершенствовать свой онлайн-курс: хочу его расширить, чтобы каждый мог чему-то научиться, чтобы все было просто и не пугало. А еще я хотела бы открыть мастерскую, взять учеников и обучать их не только digital-живописи, но и традиционной.

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#алматы #художник #иллюстраторы #айнашкасенова #digitalживопись
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