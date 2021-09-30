Digital Dolina бесплатно обучит социально значимые проекты построению и масштабированию бизнеса

Проект сооснователя «Нетологии-групп» Максима Спиридонова по обучению предпринимателей Digital Dolina запустил образовательную программу, которая поможет стартапам с развитием и привлечением спонсоров.

Принять участие в обучении смогут до 100 проектов, 5 из которых получат грантовые места.

Бесплатные места получат некоммерческие и социально значимые проекты в сферах науки, экологии, медицины и культуры.

В ходе обучения участники посетят прикладные воркшопы в Miro и Q&A-сессии. Спикерами образовательной программы выступят партнер венчурного фонда Leta Capital Александр Земляк, сооснователь «Нетологии-групп» и Digital Dolina Максим Спиридонов, сооснователь и экс-CMO Cinemood Дарья Мингалиева, СЕО и фаундер StudyFree Дарья Крошкина, кофаундер и CEO Random Coffee Константин Шубин.

Для участия нужно отправить заявку до 29 октября и рассказать о проекте.

Источник: rb.ru