Digital Bridge-2022: более 500 вакансий будут предложены на ярмарке ІТ-вакансий

28-29 сентября в столице Казахстана в рамках ежегодного Международного технологического форума Digital Bridge пройдет ярмарка ІТ-вакансий. На площадке выставочного центра EXPO международные и казахстанские ІТ-компаний предложат соискателям порядка 500 вакансий в сфере информационных технологии, Data science, blockchain и т.д.

Ярмарка IТ-вакансий рассчитана на профессионалов, желающих сменить место работы, фрилансеров, готовых поучаствовать в новых проектах, начинающих специалистов, а также на студентов ВУЗов и школ программирования, находящихся в поиске стажировки. Соискатели могут рассмотреть предложения и стать потенциальными сотрудниками ведущих компаний, таких как Epam, Sergek, Beeline, Kazdream, Documentolog, Tech Culture, НИТ, Казахтелеком, Mytona, Freedom Finance, Halykbank, 2GIS, Coursera, KASPI, Huawei, Astana Hub и т.д.

Ярмарка проводится как для компаний, так и для соискателей на бесплатной основе. Чтобы попасть на ярмарку необходимо зарегистрироваться на сайте digitalbridge.kz