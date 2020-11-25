Диджей из Казахстана Imanbek номинирован на Грэмми

Версия песни Roses, записанная 20-летним Иманбеком Зейкеновым, вошла в число номинантов на Грэмми в категории «лучший ремикс». Оригинал записан в 2016 году, а ремикс — в 2019-м.

Девять номинаций на Грэмми-2021 получила Бейонсе, в том числе за лучшую песню и запись года (Black Parade). Тейлор Свифт, Дуа Липа и Roddy Ricch получили по шесть номинаций. Также среди номинантов есть российский пианист Даниил Трифонов в категории «Лучшее соло-исполнение классической музыки». Церемония награждения пройдёт 31 января 2021 года.

Источник: tjournal.ru