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Диджей из Казахстана Imanbek номинирован на Грэмми
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Сегодня в 11:25

Диджей из Казахстана Imanbek номинирован на Грэмми

Версия песни Roses, записанная 20-летним Иманбеком Зейкеновым, вошла в число номинантов на Грэмми в категории «лучший ремикс». Оригинал записан в 2016 году, а ремикс — в 2019-м.

Девять номинаций на Грэмми-2021 получила Бейонсе, в том числе за лучшую песню и запись года (Black Parade). Тейлор Свифт, Дуа Липа и Roddy Ricch получили по шесть номинаций. Также среди номинантов есть российский пианист Даниил Трифонов в категории «Лучшее соло-исполнение классической музыки». Церемония награждения пройдёт 31 января 2021 года.

Источник: tjournal.ru

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#казахстан #музыка #грэмми #imanbek
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