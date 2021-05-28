DiDi, Nike, POCO — 10 брендов, которые открывают представительства в Центральной Азии

Haval





@haval_motor_kazakhstan





Haval — автомобильный бренд, который был основан в Китае в 2013 году. Занимается производством кроссоверов и внедорожников.

Весной 2021 года бренд зашел на рынок Казахстана. Официальным дистрибьютором стал Haval Motor Kazakhstan в составе компании «Астана Моторс». Цель — стать лидером в своем сегменте на рынке Казахстана.





DiDi





@taxididi.kz





Еще один китайский бренд объявил о намерении выйти на казахстанский рынок. DiDi — это глобальная технологическая платформа, которая предоставляет транспортные услуги. Работает больше чем в 15 странах в Европе, Азии, Латинской Америке и Австралии.

Бренд, планирует запустить услуги такси в Алматы и Нур-Султане.





Armani Exchange





@AlXUzbekistan

Известный итальянский бренд Armani зашел на рынок Узбекистана. В мае 2021 года в Ташкенте открылся первый официальный магазин Armani Exchange.

Armani Exchange предлагает вещи высокого качества, для тех, кто ценит комфорт и стиль. Коллекции бренда можно найти в 270 бутиках компании по всему миру.





POCO





poco.kazakhstan





POCO — китайский бренд смартфонов. Был создан в 2018 году как суббренд компании Xiaomi.

В 2021 году бренд начал продажу смартфонов и в Казахстане.





Nike и Adidas





В этом году также планируется запуск производства кроссовок под брендами Nike и Adidas, в Узбекистане.

Производство будет запущено в четвертом квартале текущего года. В планах создавать и выпускать 3 000 000 пар обуви в год. Часть товара будет продаваться в странах Центральной Азии, а часть пойдет на экспорт.





ATECA

@atecahotels





ATECA — международная сеть отелей, которая активно сотрудничает с инвесторами из Центральной Азии и, в частности, из Узбекистана. АТЕСА, видит большой потенциал в развитии сферы гостеприимства, в этом регионе.

Бренд уже строит ATECA Hotel Suites в Ташкенте. Отель должен открыться летом 2021 года. В планах создать в стране еще пять отелей до конца 2022 года.





«Магнит»





@magnitretail





Еще один бренд, который планирует развиваться в Узбекистане — российская сеть «Магнит». Компания планирует открыть в стране представительство с целью поиска партнеров и поставщиков товаров. Например, сельскохозяйственные товары или текстиль. А также, чтобы поработать с местными сетями и предложить свои товары.





Bulldozer Group





@toku.tashkent





Другой бренд из России — ресторан паназиатской кухни сети Bulldozer Group — TOKU открылся в Ташкенте в марте.

В сеть ресторанов входит около 80 заведений в России, ОАЭ, Казахстане. Теперь ресторан международного уровня есть и в Узбекистане.





Eleven





@eleven_scooters.kz

Шеринг электросамокатов Eleven — бренд из Беларуси, который запустился в Казахстане в марте 2021 года.

На данный момент бренд также работает в России и Грузии.





Tesla









Помимо прочего, не так давно Илон Маск упомянул, что, возможно, Tesla появится в России и в Казахстане. Он сказал об этом во время выступления на форуме «Новое знание».